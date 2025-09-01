Rifiuti verdi abbandonati ad Arcisate: tre persone denunciate, multa da 2.500 euro a testa

Il Comando della Polizia Locale di Arcisate ha denunciato tre persone per abbandono illecito di rifiuti vegetali, a seguito di un episodio avvenuto presso la piattaforma ecologica comunale. I fatti risalgono a pochi giorni fa, quando un cittadino del paese, accompagnato da due aiutanti, ha cercato di buttare materiale derivante da sfalci e potature di tipo professionale, violando il regolamento comunale.

Accesso vietato ai mezzi professionali

La Polizia Locale ricorda che l’accesso alla piattaforma è vietato ai mezzi adibiti al trasporto professionale o a chi svolge attività legate al verde non riconducibili a utenze domestiche. Si tratta di una norma inserita nel regolamento comunale per contrastare pratiche scorrette e proteggere la funzione pubblica del servizio.

Denunciati e sanzionati: 2.500 euro a testa

Dopo un’attenta indagine, gli agenti hanno identificato e denunciato i tre responsabili. La denuncia è stata successivamente convertita in prescrizione, evitando il procedimento penale solo a fronte del rispetto di specifiche condizioni: rimozione dei rifiuti abbandonati; smaltimento del materiale vegetale presso impianti autorizzati, con presentazione della ricevuta alla Polizia Locale; pagamento di una sanzione pecuniaria di 2.500 euro ciascuno

Il mancato rispetto anche di una sola di queste prescrizioni comporterà la ripresa dell’iter penale.

Il commento del comandante Andrea Odoni

«Non è tollerabile – dichiara il Commissario Capo Andrea Odoni – che alcuni cittadini, per propri interessi, eludano le regole, creando un danno all’ambiente e alla collettività. Il rispetto delle norme ambientali non è facoltativo. Le piattaforme ecologiche devono essere utilizzate per l’uso domestico e in conformità con quanto previsto dal regolamento».