Rifugi Alpini: altri 31 progetti finanziati, un passo avanti per la valorizzazione delle montagne lombarde

La Regione Lombardia continua a investire nel miglioramento e nella valorizzazione del patrimonio montano, con una particolare attenzione ai rifugi alpini ed escursionistici. Il 19 settembre è stato firmato il decreto regionale che approva lo scorrimento della graduatoria per il Bando Rifugi 2024, dando così il via a finanziamenti per ulteriori 31 progetti. Questi interventi si aggiungono ai contributi già assegnati a giugno, contribuendo a migliorare la qualità e la sostenibilità delle strutture montane.

L’assessore agli Enti Locali e Montagna, Massimo Sertori, ha spiegato che, grazie alle risorse aggiuntive stanziate e alle rinunce di alcuni beneficiari, è stato possibile finanziare nuove domande per un totale di 8,17 milioni di euro. “Gli interventi finanziati – ha dichiarato Sertori – sono volti a migliorare l’accoglienza nelle strutture montane, garantire la fruizione in sicurezza e ottimizzare l’accessibilità, sempre nel rispetto dell’ambiente”.

Un impegno per la sostenibilità e la sicurezza

Il Bando Rifugi 2024 si propone di sostenere interventi significativi nei rifugi alpini e escursionistici, quali manutenzione straordinaria, ristrutturazioni, e miglioramenti in ambito tecnologico, energetico e di accessibilità. I fondi, completamente a fondo perduto, provengono dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro.

“Questi progetti sono fondamentali non solo per la sicurezza degli escursionisti, ma anche per garantire che i rifugi diventino sempre più accessibili e sostenibili dal punto di vista ambientale”, ha aggiunto Sertori, sottolineando l’importanza di completare gli interventi nei tempi previsti per rendere operativi i rifugi nel minor tempo possibile.

I dettagli del finanziamento

Di seguito, una panoramica delle richieste finanziate, suddivisa per provincia:

Bergamo (5 interventi)

Comune di Averara, rifugio ‘Alpe Cantedoldo’, 293.400 euro

Comune di Rogno, 167.369 euro

CAI Bergamo, rifugio ‘Baroni al Brunone’, 107.535 euro

CAI Lovere, rifugio ‘Magnolini’, 211.652 euro

Comune di Colere, 174.029 euro

Brescia (6 interventi)

Comune di Edolo, rifugio ‘Malga Stain’, 244.750 euro

Comune di Edolo, rifugio ‘Mola’, 55.250 euro

CAI Brescia, rifugio ‘Prudenzini’, 10.510 euro

Comune di Pisogne, rifugio ‘Medelet’, 156.113 euro

Comune di Ponte di Legno, 242.211 euro

Comune di Sonico, rifugio ‘Baitone’, 187.044 euro

Como (4 interventi)

Comune di Cavargna, rifugio ‘Garzirola’, 150.000 euro

Comune di Montemezzo, 133.659 euro

Comune di Cerano d’Intelvi, rifugio ‘Prabello’, 187.518 euro

Comune di Tremezzina, rifugio ‘Venini’, 145.000 euro

Lecco (7 interventi)

CAI Milano, rifugio ‘Porta’ (Abbadia Lariana), 271.566 euro

CAI Lecco, rifugio ‘Lecco’, 290.898 euro

Comune di Lecco, 190.410 euro

Comune di Mandello del Lario, 189.004 euro

Comune di Primaluna, 185.049 euro

S.E.L., rifugio ‘Sassi Castelli’, 58.357 euro

Comune di Introbio, 89.046 euro

Sondrio (9 interventi)

Comune di Aprica, 214.575 euro

CAI Chiavenna, rifugio ‘Chiavenna’, 159.811 euro

Comune di Chiesa in Valmalenco, 243.578 euro

Comune di Chiesa in Valmalenco, 298.971 euro

Comune di Grosio, rifugio ‘Malghera’, 91.502 euro

CAI Sondrio, rifugio ‘Marinelli Bombardieri’ (Lanzada), 240.000 euro

Comune di Novate Mezzola, 34.567 euro

Comune di Teglio, 103.124 euro

Comune di Val Masino, 240.758 euro

Un passo verso un futuro più sostenibile

Il finanziamento di questi 31 progetti segna un ulteriore passo nella promozione della mobilità e della sostenibilità nei territori montani, con un’attenzione particolare alla qualità della vita in montagna. Con un mix di investimenti per l’innovazione tecnologica, la sicurezza e la sostenibilità, il Bando Rifugi 2024 si inserisce in un piano più ampio di valorizzazione del patrimonio naturale e turistico lombardo, che mira a rendere i rifugi alpini più moderni, sicuri e pronti a rispondere alle esigenze dei visitatori di oggi e di domani.