Rimane chiusa la sede di Comunità Montana Valli del Verbano: Ecosportello trasferito in Comune

A causa dei danni causati dal nubifragio del 28 agosto, l’Ecosportello della Comunità Montana è stato trasferito temporaneamente al Comune di Luino, con orari invariati e nuove modalità per alcuni servizi. Le info

A causa dell’inagibilità della sede di via Asmara 56 a Luino della Comunità Montana Valli del  Verbano, per i danni provocati dal violento nubifragio del 28 agosto scorso, l’Ecosportello è stato temporaneamente trasferito presso il Comune di Luino, in via Piero Chiara 1, e verrà riaperto  all’utenza a partire da lunedì 15 settembre, con i medesimi orari: 

Lunedì 8.30 – 13.00 14:00 – 17.00
Martedì 8.30 – 13.00 14:00 – 17.00
Mercoledì 8.30 – 13.00 CHIUSURA POMERIDIANA
Giovedì 8.30 – 13.00 14:00 – 17.00
Venerdì 8.30 – 13.00 CHIUSURA POMERIDIANA
Sabato 8.30 – 13.00. 

Il servizio di denuncia del taglio boschi viene garantito solo in modalità online. È quindi  necessario inviare il modulo scaricabile a questa pagina, compilato in tutte le sue parti, unito alla  copia della carta di identità e alla planimetria dei mappali interessati dal taglio ai seguenti indirizzi: stefania.pozzi@vallidelverbano.va.it renato.cremonesi@vallidelverbano.va.it –  paolo.squittieri@vallidelverbano.va.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sig.ra  Stefania Pozzi al numero 0332 505001 int. 135. 

Per i permessi di transito per le strade VASP (strade agro-silvo-pastorali) di competenza  dell’Ente, il modulo di richiesta si può scaricare dal sito della Comunità Montana Valli del Verbano. Una volta compilato, si può inviare via mail all’indirizzo mail stefania.pozzi@vallidelverbano.va.it. In alternativa è possibile presentarsi direttamente presso l’ufficio di via Milano 8 a Cuveglio (sede  della Protezione civile), dove sarà anche necessario recarsi per il ritiro del permesso. 

Il servizio SUAP associato è contattabile negli orari di ufficio (lunedì, martedì, giovedì dalle 9.00  alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00) al numero 0332 505001 int 192 (referente: Antonella Bosco) o  via mail all’indirizzo suapassociato@vallidelverbano.va.it. 

Chi invece avesse necessità di usufruire del servizio Catasto, può telefonare dal lunedì al venerdì,  in mattinata, al numero 0332 505001 int. 120 o inviare una mail al referente Michele Fantoni  all’indirizzo michele.fantoni@vallidelverbano.va.it. 

Anche tutti gli altri servizi e uffici della sede di Luino (Area Dirigenziale, Area Tecnica, Area  Agricoltura e Foreste e Area Amministrativa e Finanziaria) sono raggiungibili telefonicamente attraverso il centralino al numero 0332 505001 o attraverso i rispettivi indirizzi mail. Maggiori informazioni sul sito: https://vallidelverbano.va.it/



Pubblicato il 23 Settembre 2025
