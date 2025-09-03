Rinasce il Centro Polifunzionale Carlo Collodi di Barasso: nuove opportunità per la comunità
Un ventaglio di servizi tra scuola, danza, musica, benessere e cultura, a disposizione delle famiglie e delle associazioni locali
Il Centro Polifunzionale Carlo Collodi di Barasso, storica struttura che ha ospitato la scuola primaria fino agli anni ’90, è pronto a riprendere vita con una nuova offerta di servizi per la comunità locale. Dopo un lungo periodo di rinnovamento e lavori, a partire dal mese di settembre il centro diventa un punto di riferimento per le famiglie barassesi, le associazioni e chiunque desideri partecipare a iniziative culturali, educative e di benessere.
Una delle prime novità riguarda l’apertura della Sezione Primavera Emilio Alemagna, che ha preso il via il 1º settembre. Questa nuova proposta educativa, realizzata in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia Alemagna e la cooperativa L’Albero di Melem, offre un servizio fondamentale per i più piccoli, con una particolare attenzione alle esigenze delle famiglie.
Il centro ospiterà anche una nuova scuola di danza, a cura dell’associazione sportiva Backstage Studio, che avrà inizio il 8 settembre con corsi di danza classica, moderna, ginnastica posturale, pilates e molto altro. Per far conoscere questa nuova realtà, è previsto un open day domenica 7 settembre, dalle 14:00 alle 19:00.
La musica avrà un ruolo di primo piano, grazie all’associazione musicale Ensemble, che continuerà a offrire corsi musicali per adulti e bambini. Tra le attività più attese ci sono le formazioni dell’orchestra dei bambini e la nascita della “Ensemble Campo dei Fiori”, una nuova orchestra per la cittadinanza.
A completare l’offerta ci sarà anche un nuovo studio di osteopatia e massoterapia, che avrà il compito di fornire un servizio importante per il benessere fisico della comunità, rispondendo a una crescente domanda di trattamenti specifici.
Inoltre, il centro ospiterà la nuova sede della Pro Loco di Barasso, che diventerà un punto di riferimento per eventi e manifestazioni, rafforzando ulteriormente il ruolo di aggregazione sociale del centro.
Il Sindaco di Barasso, Lorenzo Di Renzo Scolari, ha espresso grande soddisfazione per la rinascita di questo spazio, sottolineando l’importanza di valorizzare il patrimonio pubblico attraverso procedure trasparenti che rispondono alle necessità della comunità. Tra le altre iniziative future, è previsto anche il rinnovamento della biblioteca comunale, che, grazie a nuovi spazi disponibili, avrà una sezione dedicata allo studio, con l’intento di offrire uno spazio di apprendimento per i giovani e per tutti coloro che ne hanno bisogno.
Con l’avvio di questi nuovi servizi, il Centro Polifunzionale Carlo Collodi torna a essere un luogo centrale per la vita sociale e culturale di Barasso, offrendo opportunità che spaziano dall’educazione alla cultura, dal benessere fisico alla musica, contribuendo così alla crescita e al benessere dell’intera comunità.
