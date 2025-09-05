Rinviato a ottobre lo sportello aperto con CSV Insubria a Materia

In collaborazione con il CSV Insubria (Centro dei Servizi per il Volontariato) era previsto l’apertura di uno sportello gratuito, ogni martedì dalle 14:00 alle 16:00, per offrire orientamento, ascolto e supporto a chi opera nel volontariato o desidera avvicinarsi al Terzo Settore.

Tuttavia, per esigenze organizzative, l’avvio dello sportello è stato rinviato a ottobre, con data ancora da definirsi.

L’accesso è sempre libero e gratuito, senza alcune necessità di prenotazione, e dedicato ad associazioni, enti del Terzo Settore e singoli cittadini. Un’occasione per raccontare la propria esperienza nel mondo del volontariato e anche per cercare nuove opportunità.