Rinviato a ottobre lo sportello aperto con CSV Insubria a Materia
Lo sportello di supporto per enti del terzo settore e cittadini, previsto inizialmente per il 9 settembre a Materia, viene posticipato a ottobre: la data verrà comunicata prossimamente
In collaborazione con il CSV Insubria (Centro dei Servizi per il Volontariato) era previsto l’apertura di uno sportello gratuito, ogni martedì dalle 14:00 alle 16:00, per offrire orientamento, ascolto e supporto a chi opera nel volontariato o desidera avvicinarsi al Terzo Settore.
Tuttavia, per esigenze organizzative, l’avvio dello sportello è stato rinviato a ottobre, con data ancora da definirsi.
L’accesso è sempre libero e gratuito, senza alcune necessità di prenotazione, e dedicato ad associazioni, enti del Terzo Settore e singoli cittadini. Un’occasione per raccontare la propria esperienza nel mondo del volontariato e anche per cercare nuove opportunità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.