Varese News

Varese Laghi

Rinviato a ottobre lo sportello aperto con CSV Insubria a Materia

Lo sportello di supporto per enti del terzo settore e cittadini, previsto inizialmente per il 9 settembre a Materia, viene posticipato a ottobre: la data verrà comunicata prossimamente

CSV Insubria

In collaborazione con il CSV Insubria (Centro dei Servizi per il Volontariato) era previsto l’apertura di uno sportello gratuito, ogni martedì dalle 14:00 alle 16:00, per offrire orientamento, ascolto e supporto a chi opera nel volontariato o desidera avvicinarsi al Terzo Settore.

Tuttavia, per esigenze organizzative, l’avvio dello sportello è stato rinviato a ottobre, con data ancora da definirsi.

L’accesso è sempre libero e gratuito, senza alcune necessità di prenotazione, e dedicato ad associazioni, enti del Terzo Settore e singoli cittadini. Un’occasione per raccontare la propria esperienza nel mondo del volontariato e anche per cercare nuove opportunità.

di
Pubblicato il 05 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.