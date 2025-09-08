Varese News

Varese Laghi

Risotti perfetti: al via tre corsi per imparare l’arte del risotto con Varese Corsi

Tre incontri dedicati alla preparazione dei risotti guidati dallo chef Marco Dossi. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni

Generico 08 Sep 2025

Il risotto è uno dei piatti simbolo della tradizione gastronomica italiana, amato e riconosciuto in tutto il mondo per la sua cremosità e versatilità. Per chi desidera apprendere le tecniche di base o affinare le proprie abilità in cucina, Varese Corsi propone tre appuntamenti guidati dallo chef Marco Dossi in Love in the Kitchen.

Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni: 

Risotti Perfetti (Base) (ENO55). Mercoledì 24 settembre, dalle 19:00 alle 21:00, un primo incontro serale pensato per chi vuole avvicinarsi al risotto partendo dalle tecniche fondamentali: tostatura, cottura e mantecatura, elementi essenziali per ottenere un piatto equilibrato e saporito.

Risotti Perfetti (Base) (ENO56)Domenica 12 ottobre, dalle 10:00 alle 12:00, un’edizione mattutina che riprende i contenuti del corso base, ideale per chi preferisce cimentarsi nella preparazione del risotto in un contesto domenicale più conviviale.

Risotti Perfetti (Avanzato) (ENO64) Domenica 7 dicembre, dalle 10:00 alle 12:00, un percorso dedicato a chi ha già dimestichezza con le basi e vuole sperimentare abbinamenti raffinati e originali, scoprendo nuove interpretazioni di un piatto classico.

Ogni lezione prevede la preparazione guidata di diverse ricette, l’assaggio finale dei piatti realizzati e la consegna delle ricette firmate dallo chef. 

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.