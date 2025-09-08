Risotti perfetti: al via tre corsi per imparare l’arte del risotto con Varese Corsi
Tre incontri dedicati alla preparazione dei risotti guidati dallo chef Marco Dossi. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni
Il risotto è uno dei piatti simbolo della tradizione gastronomica italiana, amato e riconosciuto in tutto il mondo per la sua cremosità e versatilità. Per chi desidera apprendere le tecniche di base o affinare le proprie abilità in cucina, Varese Corsi propone tre appuntamenti guidati dallo chef Marco Dossi in Love in the Kitchen.
Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni:
Risotti Perfetti (Base) (ENO55). Mercoledì 24 settembre, dalle 19:00 alle 21:00, un primo incontro serale pensato per chi vuole avvicinarsi al risotto partendo dalle tecniche fondamentali: tostatura, cottura e mantecatura, elementi essenziali per ottenere un piatto equilibrato e saporito.
Risotti Perfetti (Base) (ENO56) – Domenica 12 ottobre, dalle 10:00 alle 12:00, un’edizione mattutina che riprende i contenuti del corso base, ideale per chi preferisce cimentarsi nella preparazione del risotto in un contesto domenicale più conviviale.
Risotti Perfetti (Avanzato) (ENO64) – Domenica 7 dicembre, dalle 10:00 alle 12:00, un percorso dedicato a chi ha già dimestichezza con le basi e vuole sperimentare abbinamenti raffinati e originali, scoprendo nuove interpretazioni di un piatto classico.
Ogni lezione prevede la preparazione guidata di diverse ricette, l’assaggio finale dei piatti realizzati e la consegna delle ricette firmate dallo chef.
Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.