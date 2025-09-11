Rissa a colpi di bottiglia in piazza Libertà, i City Angels di Saronno intervengono a calmare gli animi

Prosegue l’attività di controllo del territorio cittadino dei City Angels di Saronno, impegnati in diversi servizi ma soprattutto nei pattugliamenti serali di alcune zone critiche, a partire dal centro e dalla stazione.

Nella serata di ieri, mercoledì 10 settembre, nel corso del servizio i volontari attorno alle 23 erano in piazza Libertà quando alcune persone hanno iniziato una discussione poi degenerata in una rissa finita a colpi di bottiglia, con un ragazzo ferito.

Determinante la presenza dei volontari con la giubba rossa, che hanno prestato assistenza al ferito, chiamando i soccorsi sanitari e la Polizia locale, e mettendo fine alla rissa contenendo i presenti e placando gli animi degli esagitati.

Il ferito, un giovane di 24 anni, è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa e poi trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno per accertamenti e medicazioni.

(foto dalla pagina Facebook dei City Angels Saronno)