Rissa a colpi di bottiglia in piazza Libertà, i City Angels di Saronno intervengono a calmare gli animi
Il ferito, un giovane di 24 anni, è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa e poi trasportato in codice verde all'ospedale di Saronno per accertamenti e medicazioni
Prosegue l’attività di controllo del territorio cittadino dei City Angels di Saronno, impegnati in diversi servizi ma soprattutto nei pattugliamenti serali di alcune zone critiche, a partire dal centro e dalla stazione.
Nella serata di ieri, mercoledì 10 settembre, nel corso del servizio i volontari attorno alle 23 erano in piazza Libertà quando alcune persone hanno iniziato una discussione poi degenerata in una rissa finita a colpi di bottiglia, con un ragazzo ferito.
Determinante la presenza dei volontari con la giubba rossa, che hanno prestato assistenza al ferito, chiamando i soccorsi sanitari e la Polizia locale, e mettendo fine alla rissa contenendo i presenti e placando gli animi degli esagitati.
Il ferito, un giovane di 24 anni, è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa e poi trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno per accertamenti e medicazioni.
(foto dalla pagina Facebook dei City Angels Saronno)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.