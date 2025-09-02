Ritorna il secondo fine settimana del Casorate Sound Fest 25 , la festa promossa dall’AGenCas, l’associazione dei genitori delle scuole gallaratesi. Appuntamento all’Area Feste di Casorate Sempione, in via Roma 100.

Si inizia venerdi prossimo 5 settembre 2025, con la grande “Festa calabrese” dalle ore 19. La serata vedrà la presenza de “I Cumpari ra putia”, gruppo folkloristico calabrese, che allieterà raccontando con canti e narrazioni le storie dei Giganti e delle tradizioni calabresi, sotto il tendone.

Tra danze e musica la cucina prevede un menù a tema con prodotti calabresi doc: salumi e formaggi tipici, maccheroni con nduja, pipi e patate, parmigiana, merluzzo fritto e le classiche salamelle e patatine. Prenotazione obbligatoria whatsapp al num: 371.4577273

La festa continua sabato 6 settembre con la Vaskom (Tribute band Vasco) che prosegue il tour italiano e che ci farà salutare l’estate cantando e ballando sui brani del mitico Vasco Rossi.

Cucina aperta dalle ore 19 e prenotazione consigliata Whatsapp al num: 371.4577273