Roulotte in fiamme, evacuato un campeggio in Vallemaggia

Un campeggio in Canton Ticino è stato evacuato a seguito di un incendio divampato nella serata di lunedì 1 settembre. È accaduto alle 22.30 ad Avegno in Vallemaggia. Secondo la prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta della polizia cantonale dovrà stabilire, il rogo ha preso avvio da una roulotte. In breve tempo le fiamme hanno interessato l’intero mezzo, per poi propagarsi intaccando una seconda roulotte.

A titolo precauzionale è stata disposta l’evacuazione provvisoria degli ospiti del campeggio (un centinaio di persone). Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno, sono intervenuti i soccorritori del SALVA e i pompieri di Locarno che hanno circoscritto e domato le fiamme, impedendone l’estensione ad altre strutture. Due persone che si trovavano nella prima roulotte interessata dall’incendio sono state sottoposte a controlli medici per una leggera intossicazione da fumo. (Foto di repertorio)