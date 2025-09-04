Ruba e nasconde profumi al duty free di Malpensa: arrestato dalla Polizia

Ladro sì, ma profumato. Un 57enne olandese di origini senegalesi è stato arrestato in flagrante dalla Polizia di Stato di Malpensa mentre stava cercando di rubare profumi di marca in uno dei duty free che si trovano all’interno dello scalo varesotto.

L’operazione è partita da una segnalazione effettuata dal personale del negozio che ha notato il passeggero aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali e gli espositori: la segnalazione è giunta alla Sala Operativa della Polizia di Frontiera Aerea che ha monitorato la videosorveglianza e individuato l’uomo grazie alle descrizioni fornite dal personale stesso. Il 57enne è quindi stato fermato per furto aggravato mentre era ancora all’interno dello spazio commerciale.

La perquisizione effettuata dagli agenti ha permesso di recuperare ben 16 confezioni di profumo di marca, riposte con ordine all’interno del bagaglio a mano dopo aver asportato i sistemi di antitaccheggio. Merce per un valore complessivo di 2.540 euro subito restituita al responsabile del negozio. L’uomo arrestato non ha precedenti specifici in Italia ma era già stato sottoposto ad accertamenti per reati simili in altri scali europei.

Il 57enne viaggiava con una regolare carta di imbarco ed era diretto a Bruxelles partendo dal Terminal 1 di Malpensa: il suo programma però è stato cambiato per via dell’udienza per direttissima nella quale il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio lo ha condannato a un anno e dieci mesi di reclusione. La pena però è stata sospesa e l’uomo è tornato in libertà.