Rubano il furgone dei circensi di Varese di Spazio Kabum in Sicilia: “Aiutateci a trovarlo”
L'appello di Alessandra e Davide sui social: “Dentro c’era tutta la nostra vita, non abbiamo più nulla"
“Aiuteci! Ci hanno rubato il nostro furgoncino”. Alessandra e Davide della Compagnia Nudimascalzi Circo e della scuola di circo Spazio Kabum di Varese si trovavano a Monreale, in provincia di Palermo, per portare il loro spettacolo, ma la loro tournée è statae interrotta: domenica 21 settembre, qualcuno ha rubato il furgoncino con cui viaggiavano, contenente tutta la loro attrezzatura scenica e personale.
Ecco i loro appello sui social: «Ieri pomeriggio, domenica 21 settembre, tra le 15.30 e le 17.30, a Monreale (Pa) presso il parcheggio di Fondo Ferreri chiamato anche piazzale Candido, ci hanno rubato il nostro furgoncino, il piaggio porter rosso che vedete in foto, targato DX640ZD. Non c’è nulla di valore, siamo due artisti di strada della scuola di circo di Varese Spazio Kabum. Siamo in Sicilia a portare sorrisi e risate con il nostro spettacolo.
Ora non abbiamo più nulla, ci hanno portato via tutto il nostro spettacolo, le palline di giocoleria, la struttura aerea, il cerchio aereo, i nostri tronchi presi nel bosco che usavamo come scenografia, la nostra casa, insomma niente che possa avere un valore economico ma che ha invece un grosso valore affettivo, il nostro furgoncino “Scatoletta” e quello che c’è dentro è il nostro cuore ora spezzato. Se in qualsiasi modo potete aiutarci a ritrovarlo ve ne siamo davvero grati. Vi lasciamo i nostri contatti: Alessandra 3494568018 e Davide 3478082352″.
