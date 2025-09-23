Santaromita, Ghiringhelli e Bianchi i più veloci nella “Marciando per la Vita”

Si sono dati appuntamento in 250 allo stadio “Franco Ossola” per disputare la 40a edizione della “Marciando per la Vita”, grande classica varesina del calendario podistico del Piede d’Oro posizionata come terz’ultimo appuntamento del 2025. La gara ha messo in palio il 1° trofeo alla memoria di Gianfranco Riva, uno dei fondatori del circuito che è scomparso prematuramente lo scorso anno.

Sul podio sono saliti in… tre, nel senso che la vittoria assoluta è andata ad Alessandro Santaromita che però non è iscritto al Piede d’Oro: il vincitore della tappa è stato quindi Luca Ghiringhelli mentre in ambito femminile a vincere è stata Ilaria Bianchi al quinto alloro stagionale.

Santaromita si è imposto con un buon margine su Ghiringhelli che corre senza i colori di un gruppo sportivo e che ha concluso la gara in 31.55, distanziando di 25″ Biagio Spadaro del Circuito Running, abile a primeggiare in una volata a tre su Simone Carlo Prina (Arsaghese) e sul compagno di colori Giuseppe Bollini. A seguire il trio del Valbossa formato da Fernando Coltro, Paolo Negretto e Daniele Colasurdo inframezzato (al 7° posto assoluto, 6° PdO) da Riccardo Laudi dell’Aermacchi, passato in testa al traguardo volante dedicato a Gianfranco Riva.

In campo femminile Ilaria Bianchi (La Recastello Radici Group) ha concluso la gara in 36.13, oltre 3′ di vantaggio sul duo dei Runner Varese formato da Paola Turriziani e Sabrina Gussoni. Quarta piazza per Silvia Ceresa della Mezzanese, quinta per Liliana Toniolo della 7 Laghi Runner. A chiudere la top 8 Cristina Albergoni (Campus Varese), Annalisa Chinetti (Arcisate) ed Elisa Franzon (Trecate).

Il percorso, di 8,3 chilometri (4,4 il corto) è scattato dal Franco Ossola ma si è poi sviluppato su un tracciato nervoso con diversi saliscendi a partire dalla salite verso il Campus e quindi verso Sant’Ambrogio dove era posto il traguardo volante al chilometro 1,5. Da lì i concorrenti hanno corso sulla salita dedicata al mitico professor Arcelli (accanto alla Torre di Velate) e all’acciottolato Guttuso. Da lì la discesa sul sentiero Noseda e il ritorno verso lo stadio.

Alla premiazione hanno partecipato anche l’assessore allo Sport del Comune di Varese, Stefano Malerba, e il presidente onorario del Piede d’Oro Frigo Nereo. Un ringraziamento è andato a tutti i rappresentanti delle diverse società che, come tradizione, hanno collaborato all’organizzazione della corsa.

La prossima gara è prevista domenica 5 ottobre a Rodero in occasione della “Sporterapia Run – Trofeo Rodero” organizza dalla società APD Sporterapia.

PIEDE D’ORO 2025 – IL CALENDARIO

16 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Ponti | Spalenza)

6 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (Pisani | Spalenza)

21 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run (Cavallaro | Spalenza)

27 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino (Pisani | Spalenza)

4 maggio: Malnate – Città di Malnate (Spadaro | Spalenza)

11 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run (Cavallaro | Spalenza)

18 maggio: Besozzo – Besozzo Running (Laudi | Gussoni)

25 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme (Cavallaro | Spalenza)

1 giugno: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina (Ponti | Bianchi)

8 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca (Rossi | Bianchi)

14 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight (Laudi | Bianchi)

22 giugno: Gallarate – Life Run 10 Gallarate (Pisani | Menegotto)