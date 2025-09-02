Saronno, lavori di asfaltatura in varie strade: le modifiche alla viabilità
Gli interventi di ripristino proseguiranno fino al 23 settembre in diverse strade che nei mesi scorsi sono state interessate da interventi di E-Energia
Sono iniziati ieri, lunedì 1° settembre i lavori di ripristino al manto stradale in diverse aree della città di Saronno interessate nei mesi scorsi da interventi di E-Distribuzione.
Fino alla conclusione dei lavori, prevista per il 23 settembre, in diverse strade di Saronno sono previste modifiche alla viabilità. Queste le strade interessate:
Via Roma ang. via Manzoni
Via Busnelli (civico 12)
Via Bergamo (Fronte Tigros)
Via Tolstoj
Piazza Unità d’Italia
Via Dante Alighieri
Via Miola, incrocio via Parini
Via San Francesco – via Sabotino – via Rossini
Piazza Saragat
Via Alliata – Viale Prealpi
Via Bainsizza – Via Monte Grappa
Via Volta (civico 90)
Modifiche alla viabilità: cosa cambia
Durante il periodo indicato, dalle ore 8.30 alle 18.30, nelle vie coinvolte si applicheranno le seguenti misure:
Divieto di sosta su entrambi i lati della strada con rimozione forzata
Possibili restringimenti di carreggiata
Senso unico alternato regolato da movieri
Il transito pedonale e veicolare dovrà comunque essere sempre garantito.
Segnaletica e controlli
La ditta incaricata dovrà posizionare l’apposita segnaletica stradale almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori in ciascuna delle aree coinvolte, così da agevolare il passaggio dei residenti e del traffico veicolare.
Il rispetto dell’ordinanza sarà vigilato dalla Polizia Locale, che potrà applicare sanzioni in caso di inosservanza.
L’ordinanza completa è disponibile sul sito del Comune di Saronno. P
