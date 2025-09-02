Varese News

Saronno/Tradate

Saronno, lavori di asfaltatura in varie strade: le modifiche alla viabilità

Gli interventi di ripristino proseguiranno fino al 23 settembre in diverse strade che nei mesi scorsi sono state interessate da interventi di E-Energia

asfaltature canegrate

Sono iniziati ieri, lunedì 1° settembre i lavori di ripristino al manto stradale in diverse aree della città di Saronno interessate nei mesi scorsi da interventi di E-Distribuzione. 

Fino alla conclusione dei lavori, prevista per il 23 settembre, in diverse strade di Saronno sono previste modifiche alla viabilità. Queste le strade interessate:

Via Roma ang. via Manzoni
Via Busnelli (civico 12)
Via Bergamo (Fronte Tigros)
Via Tolstoj
Piazza Unità d’Italia
Via Dante Alighieri
Via Miola, incrocio via Parini
Via San Francesco – via Sabotino – via Rossini
Piazza Saragat
Via Alliata – Viale Prealpi
Via Bainsizza – Via Monte Grappa
Via Volta (civico 90)

Modifiche alla viabilità: cosa cambia

Durante il periodo indicato, dalle ore 8.30 alle 18.30, nelle vie coinvolte si applicheranno le seguenti misure:

Divieto di sosta su entrambi i lati della strada con rimozione forzata
Possibili restringimenti di carreggiata
Senso unico alternato regolato da movieri
Il transito pedonale e veicolare dovrà comunque essere sempre garantito.

Segnaletica e controlli

La ditta incaricata dovrà posizionare l’apposita segnaletica stradale almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori in ciascuna delle aree coinvolte, così da agevolare il passaggio dei residenti e del traffico veicolare.

Il rispetto dell’ordinanza sarà vigilato dalla Polizia Locale, che potrà applicare sanzioni in caso di inosservanza.

L’ordinanza completa è disponibile sul sito del Comune di Saronno. P

di
Pubblicato il 02 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.