Azzate
“Sbaracco di fine estate” con le “Mamme in cerchio” di Azzate a sostegno di Gaza
La settimana di solidarietà si conclude nel fine settimana con il grande mercatino. Appuntamento in via via Raffaello 6
13 Settembre 2025
Continua fino al 13 settembre, allo spazio di Mamme in Cerchio di Azzate (via Raffaello 6) l’iniziativa speciale per raccogliere fondi destinati alla popolazione di Gaza. La settimana, intitolata “Lo Stendipanni – Una settimana per Gaza”, vedrà l’intero ricavato delle vendite destinato a sostenere le persone colpite dalla difficile situazione nella regione.
Sabato 13 settembre in particolare, si concluderà la settimana con un grande evento: il “Sbaracco di fine estate”, un’opportunità unica per fare acquisti a prezzi vantaggiosi e al contempo contribuire a una causa importante.
Questa iniziativa solidale rappresenta un’occasione imperdibile per fare del bene, facendo attenzione anche alla sostenibilità e al supporto reciproco. Non perdere l’opportunità di contribuire con un piccolo gesto ad una grande causa!
Dove: Azzate, via Raffaello 6
Quando: Dal 8 al 13 settembre (con evento finale il 13 settembre)
Causa: Tutti i ricavati destinati alla popolazione di Gaza.
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.