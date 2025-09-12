Varese News

Economia

Studio Arancio Cislaghi

Scadenze fiscali settembre 2025: calendario completo per imprese, professionisti e privati

Settembre rappresenta il mese di ripartenza autunnale per le attività Fisco: dopo la pausa estiva sono infatti numerose le date in calendario

Scadenze fiscali

Settembre rappresenta il mese di ripartenza autunnale per le attività Fisco: dopo la pausa estiva sono infatti numerose le date in calendario che coinvolgono privati cittadini, imprese, titolari di partita IVA, professionisti e commercianti. Di seguito, una panoramica delle principali scadenze fiscali per ciascuna categoria di contribuente, suddivise per data e tipologia di adempimento. L’approfondimento sul tema, proposto dallo Studio Arancio Cislaghi di Varese.

Scadenze per privati cittadini

Per i contribuenti privati settembre la principale scadenza da ricordare riguarda la dichiarazione dei redditi, ma non vanno dimenticati il ravvedimento IMU e la ripresa dei controlli fiscali.

30 settembre 2025

  • modello 730/2025 (redditi 2024): termine ultimo per la presentazione della dichiarazione precompilata o tramite CAF/professionista.

Ravvedimenti e sospensioni

  • ravvedimento IMU acconto 2025: regolarizzazione dell’omesso versamento di giugno entro 90 giorni, con scadenza operativa al 15 settembre;
  • ripresa dei controlli automatizzati e formali dal 4 settembre 2025.

Scadenze per imprese, professionisti e partite IVA

Il calendario fiscale di settembre impone a imprese, titolari di partita IVA e professionisti una programmazione precisa di versamenti e adempimenti. Dall’invio delle dichiarazioni e delle liquidazioni periodiche all’assolvimento dei contributi, una gestione puntuale degli obblighi garantisce la continuità operativa e tutela da sanzioni e controlli.

1° settembre 2025

  • Dichiarazioni Redditi/IRAP 2024 per soggetti con esercizio coincidente con anno solare o differito a 180 giorni: presentazione secondo i termini “a cavallo d’anno”;
  • Saldo 2024 e primo acconto 2025 di IRES, IRAP, IVA e imposte sostitutive con maggiorazione dello 0,4% per soggetti con bilancio differito;
  • Acconti IRPEF/IRES/IRAP per società con esercizio a cavallo d’anno: versamento secondo i rispettivi calendari;
  • Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12 e versamento IVA intracomunitaria;
  • CPB 2024-2025: versamento sesta rata ravvedimento tombale per sanatoria 2018-2022 con interessi legali 2%;
  • IOSS: presentazione dichiarazione mensile relativa alle operazioni di agosto; (OSS rimane trimestrale).

15 settembre 2025

  • Fatturazione differita relativa alle operazioni di agosto: emissione entro il giorno 15;
  • Operazioni transfrontaliere passive: trasmissione via SdI dei documenti TD17–TD19 relativi alle operazioni del mese precedente;
  • Registrazione corrispettivi IVA per associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato.

16 settembre 2025

  • IVA mensile (agosto): liquidazione e versamento per contribuenti mensili e per soggetti che facilitano vendite a distanza;
  • Saldo IVA 2024 rateizzato: versamento della rata in scadenza;
  • Ritenute alla fonte su lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, locazioni brevi, condomìni, imprese di assicurazione e OICR: versamento per competenza agosto (con codici tributo specifici per ciascun tipo di ritenuta);
  • Sostituti d’imposta: versamento imposta sostitutiva su incrementi produttività;
  • INPS Dipendenti e gestione separata: versamenti contributivi relativi ad agosto per collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali e associati in partecipazione;
  • Contributi INPS artigiani e commercianti: versamento seconda rata entro il 16 settembre;
  • Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) e accise di settori speciali: versamento entro il 16;
  • Rateazioni da dichiarazioni Redditi/IRAP 2025: versamento delle rate in corso.

22 settembre 2025

  • Imprese elettriche: comunicazione dati canone TV.

25 settembre 2025

  • Presentazione telematica degli elenchi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie di beni e servizi effettuate ad agosto (soggetti mensili).

30 settembre 2025

  • LIPE del secondo trimestre 2025: invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA;
  • Imposta di bollo su fatture elettroniche del secondo trimestre 2025: versamento (possibile rinvio al 30 novembre 2025 per importo complessivo ≤ 5.000 euro);
  • Concordato preventivo biennale (CPB 2025–2026): comunicazione di adesione;
  • Gruppo IVA: presentazione dichiarazione;
  • Dichiarazioni Redditi/IRAP per società con periodo d’imposta non solare: presentazione secondo termini “a cavallo d’anno”;
  • Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci con eventuale trasformazione agevolata: versamento prima rata imposta sostitutiva pari al 60%;
  • Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12, versamento IVA intracomunitaria;
  • Dichiarazione mensile IVA IOSS e liquidazione relativa alle vendite a distanza di beni importati (valore ≤ €150);
  • CPB 2024-2025: versamento settima rata ravvedimento tombale per sanatoria 2018-2022 con interessi legali 2%;
  • Contributi per aspettativa cariche elettive e sindacali: invio domanda e versamenti;
  • Ultimo giorno utile per l’invio della dichiarazione dei redditi con Modello 730/2025.

Pubblicato il 12 Settembre 2025
