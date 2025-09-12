Scadenze fiscali settembre 2025: calendario completo per imprese, professionisti e privati

Settembre rappresenta il mese di ripartenza autunnale per le attività Fisco: dopo la pausa estiva sono infatti numerose le date in calendario che coinvolgono privati cittadini, imprese, titolari di partita IVA, professionisti e commercianti. Di seguito, una panoramica delle principali scadenze fiscali per ciascuna categoria di contribuente, suddivise per data e tipologia di adempimento. L’approfondimento sul tema, proposto dallo Studio Arancio Cislaghi di Varese.

Scadenze per privati cittadini

Per i contribuenti privati settembre la principale scadenza da ricordare riguarda la dichiarazione dei redditi, ma non vanno dimenticati il ravvedimento IMU e la ripresa dei controlli fiscali.

30 settembre 2025

modello 730/2025 (redditi 2024): termine ultimo per la presentazione della dichiarazione precompilata o tramite CAF/professionista.

Ravvedimenti e sospensioni

ravvedimento IMU acconto 2025: regolarizzazione dell’omesso versamento di giugno entro 90 giorni, con scadenza operativa al 15 settembre ;

acconto 2025: regolarizzazione dell’omesso versamento di giugno entro 90 giorni, con scadenza operativa al ; ripresa dei controlli automatizzati e formali dal 4 settembre 2025.

Scadenze per imprese, professionisti e partite IVA

Il calendario fiscale di settembre impone a imprese, titolari di partita IVA e professionisti una programmazione precisa di versamenti e adempimenti. Dall’invio delle dichiarazioni e delle liquidazioni periodiche all’assolvimento dei contributi, una gestione puntuale degli obblighi garantisce la continuità operativa e tutela da sanzioni e controlli.

1° settembre 2025

Dichiarazioni Redditi/IRAP 2024 per soggetti con esercizio coincidente con anno solare o differito a 180 giorni: presentazione secondo i termini “a cavallo d’anno”;

Saldo 2024 e primo acconto 2025 di IRES, IRAP, IVA e imposte sostitutive con maggiorazione dello 0,4% per soggetti con bilancio differito;

Acconti IRPEF/IRES/IRAP per società con esercizio a cavallo d’anno: versamento secondo i rispettivi calendari;

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12 e versamento IVA intracomunitaria;

CPB 2024-2025: versamento sesta rata ravvedimento tombale per sanatoria 2018-2022 con interessi legali 2%;

IOSS: presentazione dichiarazione mensile relativa alle operazioni di agosto; (OSS rimane trimestrale).

15 settembre 2025

Fatturazione differita relativa alle operazioni di agosto: emissione entro il giorno 15;

Operazioni transfrontaliere passive: trasmissione via SdI dei documenti TD17–TD19 relativi alle operazioni del mese precedente;

Registrazione corrispettivi IVA per associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato.

16 settembre 2025

IVA mensile (agosto): liquidazione e versamento per contribuenti mensili e per soggetti che facilitano vendite a distanza;

Saldo IVA 2024 rateizzato: versamento della rata in scadenza;

Ritenute alla fonte su lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, locazioni brevi, condomìni, imprese di assicurazione e OICR: versamento per competenza agosto (con codici tributo specifici per ciascun tipo di ritenuta);

Sostituti d’imposta: versamento imposta sostitutiva su incrementi produttività;

INPS Dipendenti e gestione separata: versamenti contributivi relativi ad agosto per collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali e associati in partecipazione;

Contributi INPS artigiani e commercianti: versamento seconda rata entro il 16 settembre;

Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) e accise di settori speciali: versamento entro il 16;

Rateazioni da dichiarazioni Redditi/IRAP 2025: versamento delle rate in corso.

22 settembre 2025

Imprese elettriche: comunicazione dati canone TV.

25 settembre 2025

Presentazione telematica degli elenchi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie di beni e servizi effettuate ad agosto (soggetti mensili).

30 settembre 2025