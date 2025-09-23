Varese News

Lombardia

Schiacciato dal furgone nel Comasco, uomo trasporto d’urgenza all’ospedale di Varese

L’incidente sul lavoro è avvenuto a Valsolda, sulla Statale 340. Il 25enne è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio e portato in codice rosso al Circolo

elisoccorso incidente cairate ph. alessandro nardi

È stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese nel primo pomeriggio di  oggi – martedì 23 settembre – un uomo di 25 anni rimasto schiacciato da un furgone mentre stava sostituendo uno pneumatico del veicolo.

L’infortunio è Valsolda, nel Comasco, lungo la statale 340.  Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il giovane presentava traumi multipli ed era in arresto cardiocircolatorio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso, l’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il paziente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, con manovre di rianimazione in corso durante il trasferimento.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.