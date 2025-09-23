Schiacciato dal furgone nel Comasco, uomo trasporto d’urgenza all’ospedale di Varese
L’incidente sul lavoro è avvenuto a Valsolda, sulla Statale 340. Il 25enne è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio e portato in codice rosso al Circolo
È stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese nel primo pomeriggio di oggi – martedì 23 settembre – un uomo di 25 anni rimasto schiacciato da un furgone mentre stava sostituendo uno pneumatico del veicolo.
L’infortunio è Valsolda, nel Comasco, lungo la statale 340. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il giovane presentava traumi multipli ed era in arresto cardiocircolatorio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso, l’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.
Il paziente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, con manovre di rianimazione in corso durante il trasferimento.
