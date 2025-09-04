Schianno riscopre i sapori e la fede: il programma completo della Festa dell’Addolorata

È ai blocchi di partenza l’edizione 2025 (l’undicesima) della Festa Patronale dell’Addolorata promossa dal gruppo Animatori ed Educatori dell’oratorio di Schianno. Una settimana ricca di proposte gastronomiche, momenti di aggregazione, sport e fede.

S’inizia la settimana con una grande novità.

Per gli amanti della montagna, ma non solo, lunedì 8 settembre speciale serata Tirolese. Spatzle, crauti, wurstel, stinco da gustare tifando la nostra squadra del cuore, impegnata nel Torneo di Calcio a 7, arrivato ormai alla sua undicesima edizione e al quinto memorial Diego Cendaroni.

Martedì 9 “Orgoglio di essere originali”, per giovani e adulti, a seguire dolce conclusione. Mercoledì 10 sport e cucina si ritrovano e torna il tanto richiesto fritto misto e le semifinali del torneo di calcio a 7.

Giovedì 11 ci si sposta nei cortili e nelle vie di Schianno per il famoso Cortili e Sapori. Piatti della tradizione e grandi novità vi aspettano: Polenta con bruscitt o zola, trippa, gnocco fritto con tagliere di salumi, panzerotti, pizzoccheri, lasagne, griglieria, aperitivi, tacos e dolci. Tutta questa buona cucina accompagnerà la serata insieme ai gonfiabili ed intrattenimento per bambini.

Venerdì 12 un’intera serata dedicata ai primi piatti romani e a seguire intrattenimento musicale con TPS Band. E a partire dalle 22.00 caccia al tesoro notturna in auto. (Per iscrizioni Elena 3892114485).

Sabato 13 già a partire dalle 18.45 per un gustoso aperitivo e poi tradizionale appuntamento con Schianno Food “angoli di specialità e gusto”: super stand gastronomico con panini special, hamburger e cheeserburger, pinse romane, pizzoccheri, arrosticini, pulled pork, costine a seguire il tanto atteso Cervellone a partire dalle ore 21.00.

Per i bambini gonfiabili aperti.

Tutte le sere sarà sempre attiva la modalità asporto. Si consiglia la prenotazione sia per l’asporto sia per i tavoli contattando Moreno 347 4749668 o Letizia 331 3442061. Sarà sempre garantito il posto al coperto.

Domenica 14, giorno principale della Festa, Santa Messa solenne e professione di fede dei ragazzi di terza media, a seguire grande pranzo insieme, al pomeriggio giochi e intrattenimenti per grandi e piccini con gonfiabili e tante altre sorprese. Ore 15.00 inizio pomeriggio di gonfiabili e intrattenimento per grandi e piccini. Dalle ore 16.00 ritorniamo indietro nel tempo e riaccendiamo il ricordo delle fiaccolate.

Alle ore ore 20.15 processione per le vie del paese con la statua della Madonna Addolorata. A seguire dalle 21.45 serata danzante con liscio e balli di gruppo, stand gastronomico aperto.

Lunedi 15, Messa al cimitero e finali del torneo di calcio a 7. Premiazioni e spaghettata conclusiva.

Per tutta la durata della festa sarà attiva la pesca di beneficenza e da giovedì a domenica ci saranno anche i gonfiabili.

Per info e prenotazioni contattare Moreno 347 4749668 o Letizia 331 3442061.