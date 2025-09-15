Scioperano i precari della giustizia, presidio anche al Tribunale di Busto Arsizio

Sciopero nazionale dei lavoratori precari del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziari, assunti con i fondi del Pnrr per sostenere gli uffici giudiziari, indetto dalla Fp Cgil per martedì 16 settembre.

La protesta interesserà anche il tribunale di Busto Arsizio, in una situazione di particolare sofferenza anche per le sue specificità.

«Si tratta di circa 12mila persone – spiega Dino Pusceddu, segretario Fp Cgil Lombardia -: operatrici e operatori degli uffici per il processo, addetti ai data entry, funzionari tecnici. A oggi solo 3.000 hanno la garanzia di una stabilizzazione, altri 3.000 attendono risorse promesse nella legge di bilancio, mentre 6.000 rischiano di trovarsi senza lavoro alla scadenza dei contratti, il 30 giugno 2026. Una prospettiva che significherebbe perdita di reddito per migliaia di famiglie e un colpo durissimo al sistema giustizia, già segnato da croniche carenze di personale, a partire dalla Lombardia. La stabilizzazione non è un favore, ma una scelta di equità e una condizione strutturale per garantire ai cittadini e alle cittadine un servizio giustizia efficiente e accessibile.

In Lombardia la giornata di sciopero sarà accompagnata da diversi presìdi, provinciali e interprovinciali, davanti ai Palazzi di Giustizia e successivamente sarà consegnata ai prefetti una nota con le rivendicazioni sindacali da trasmettere al Governo. Al Tribunale di Busto Arsizio il presidio è in programma dalle 9.30 alle 11.30. «Le istituzioni locali non possono rimanere in silenzio di fronte al rischio concreto di vedere il servizio giustizia alla propria cittadinanza in sempre più gravi difficoltà», conclude la Fp Cgil.

La situazione al tribunale di Busto è particolarmente complicata anche per alcune specificità, tra cui la competenza sull’aeroporto di Milano Malpensa. Problemi di organico pesano anche sulla situazione del Giudice di pace, che opera nella sede di Gallarate.