Scioperano i precari della giustizia, presidio anche al Tribunale di Busto Arsizio
In Lombardia la giornata di sciopero sarà accompagnata da diversi presidi, tra cui quello al Tribunale bustocco, alle prese con una situazione di particolare sofferenza
Sciopero nazionale dei lavoratori precari del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziari, assunti con i fondi del Pnrr per sostenere gli uffici giudiziari, indetto dalla Fp Cgil per martedì 16 settembre.
La protesta interesserà anche il tribunale di Busto Arsizio, in una situazione di particolare sofferenza anche per le sue specificità.
«Si tratta di circa 12mila persone – spiega Dino Pusceddu, segretario Fp Cgil Lombardia -: operatrici e operatori degli uffici per il processo, addetti ai data entry, funzionari tecnici. A oggi solo 3.000 hanno la garanzia di una stabilizzazione, altri 3.000 attendono risorse promesse nella legge di bilancio, mentre 6.000 rischiano di trovarsi senza lavoro alla scadenza dei contratti, il 30 giugno 2026. Una prospettiva che significherebbe perdita di reddito per migliaia di famiglie e un colpo durissimo al sistema giustizia, già segnato da croniche carenze di personale, a partire dalla Lombardia. La stabilizzazione non è un favore, ma una scelta di equità e una condizione strutturale per garantire ai cittadini e alle cittadine un servizio giustizia efficiente e accessibile.
In Lombardia la giornata di sciopero sarà accompagnata da diversi presìdi, provinciali e interprovinciali, davanti ai Palazzi di Giustizia e successivamente sarà consegnata ai prefetti una nota con le rivendicazioni sindacali da trasmettere al Governo. Al Tribunale di Busto Arsizio il presidio è in programma dalle 9.30 alle 11.30. «Le istituzioni locali non possono rimanere in silenzio di fronte al rischio concreto di vedere il servizio giustizia alla propria cittadinanza in sempre più gravi difficoltà», conclude la Fp Cgil.
La situazione al tribunale di Busto è particolarmente complicata anche per alcune specificità, tra cui la competenza sull’aeroporto di Milano Malpensa. Problemi di organico pesano anche sulla situazione del Giudice di pace, che opera nella sede di Gallarate.
Ad un passo dal tracollo. Gli avvocati di Busto Arsizio riaccendono un faro sul giudice di pace
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.