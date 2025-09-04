Sciopero nazionale del trasporto ferroviario: disagi in vista per il 4 e 5 settembre
Il sindacato SGB ha indetto un’azione di protesta che coinvolge il personale di Trenord, Trenitalia, Trenitalia Tper e del Gruppo FS. Ecco i servizi garantiti
Disagi in vista per chi viaggia in treno tra giovedì 4 e venerdì 5 settembre: il sindacato SGB ha proclamato uno sciopero nazionale di 21 ore che coinvolgerà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione inizierà alle ore 21.00 del 4 settembre e terminerà alle 18.00 del giorno successivo.
Lo sciopero potrebbe causare cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario regionale, suburbano, aeroportuale e a lunga percorrenza, con possibili ripercussioni su tutto il territorio lombardo e nazionale.
Trenord ha già comunicato che giovedì 4 settembre circoleranno i treni in partenza entro le ore 21.00 e con arrivo a destinazione entro le 22.00. Per venerdì 5 settembre viaggeranno i treni inseriti nella lista dei servizi garantiti con partenza dopo le 6.00 e arrivo entro le 9.00. Dalle ore 18.00 il servizio tornerà regolare.
Servizi garantiti e fasce protette
Trenitalia e Trenitalia Tper hanno reso noto che, come previsto dalla normativa sugli scioperi, nei giorni feriali saranno garantiti i servizi essenziali nella fascia 6.00-9.00. Gli elenchi dei treni garantiti sono consultabili online:
Sul sito ufficiale www.trenitalia.com
Per Trenord su www.trenord.it
Per Trenitalia Tper su www.trenitaliatper.it
Collegamenti aeroportuali con bus sostitutivi
Particolare attenzione ai collegamenti verso gli aeroporti. In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, Trenord attiverà bus sostitutivi senza fermate intermedie: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.) Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.
