Scontro tra più veicoli sulla A26: sette persone coinvolte tra Castelletto Ticino e Sesto Calende

Si tratta uomini e donne di età compresa tra i 59 e gli 86 anni. L’incidente ha causato disagi alla circolazione lungo la Diramazione A26-A8.

incidente autostrada A8

Sette persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 7 settembre, lungo il tratto della Diramazione A26-A8 in direzione Varese, tra Castelletto Ticino e lo svincolo per Sesto Calende/Vergiate.

Lo scontro, che ha coinvolto più di due veicoli, è stato segnalato intorno alle 17.21. Secondo le prime informazioni, tra i coinvolti ci sono sette persone: uomini e donne di età compresa tra i 59 e gli 86 anni.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso. Per la gestione dell’incidente sono stati allertati i Vigili del Fuoco di Varese e la Polizia Stradale di Novate.

L’incidente ha causato disagi alla circolazione lungo la Diramazione A26-A8, in particolare nel tratto tra Castelletto Ticino e lo svincolo di Sesto Calende/Vergiate. Le condizioni delle persone coinvolte non sono gravi.

Pubblicato il 07 Settembre 2025
