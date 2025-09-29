Scoperta e relazione con sé stessi e con gli altri: il grande successo dei corsi di teatro delle Arti

Affluenza sorprendente all’Open Day della Scuola del Teatro delle Arti di Gallarate arrivata ormai al suo sesto anno. Sabato 27 ottobre è stata una giornata intensa, piena di incontri, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, per tutte le età.

Dai più piccoli (7-10 anni), passando per preadolescenti (11-13 anni), adolescenti (14-19 anni), fino ad arrivare a un pubblico adulto ampio e variegato, l’open day ha confermato quanto il teatro continui a essere un luogo prezioso di espressione, creatività e formazione personale.

Particolarmente significativo è stato riscontrare il grande interesse da parte degli adulti, desiderosi di ritagliarsi uno spazio per sé, per esplorarsi e vivere il teatro come attività artistica – ma anche come esperienza formativa e di benessere.

Proprio per loro, gli adulti, nasce quest’anno un nuovo corso mattutino, pensato per chi ha tempo libero nella prima parte della giornata e vuole concedersi un percorso formativo diverso, senza la fatica degli impegni serali e costruito ad hoc sulle esigenze dei partecipanti. Il corso è ancora aperto alle iscrizioni.

Dopo la già molto partecipata serata di presentazione delle stagioni, tenutasi il 17 settembre nella sala del Delle Arti, questo inizio di anno ha davvero confermato, ancora una volta, quanto il teatro possa essere strumento di comunità, gioco, scoperta e relazione con sé stessi e con gli altri.