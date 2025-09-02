Varese News

Scopri i musei di Angera con il Mela Project e tanti eventi per tutti tra arte, giochi, cultura e tradizioni

Dal 5 al 7 settembre mostre, eventi e attività per tutte le età animeranno Angera. Momento clou sarà l’inaugurazione del progetto Mela dedicato ai musei accessibili e interattivi

Museo Civico Angera

Un fine settimana di eventi culturali, giochi e appuntamenti per tutte le età: Angera si prepara a un ricco calendario di iniziative, con un protagonista d’eccezione: il Mela Project – Musei educativi ludici accessibili, pensato per rendere l’arte e la cultura un’esperienza interattiva e inclusiva.

Giovedì inizia il weekend con arte, libri e festa

Il primo appuntamento è giovedì 5 settembre alle 18:00 con l’inaugurazione della nuova mostra Arte da copertina. Da Picasso a Folon – le prime dei maestri del XX secolo al Kapannone dei Libri di via Verdi 35. Una selezione di opere che raccontano l’arte attraverso le copertine più iconiche del secolo scorso. La mostra sarà visitabile gratuitamente anche durante il weekend dalle 15:00 alle 19:00.

Sempre giovedì, dalle 18:30, si terrà la tradizionale Festa rionale della Bruschera, con gara podistica non competitiva organizzata in collaborazione con San Quirico Running, seguita da stand gastronomici, musica e intrattenimento per l’intero fine settimana.

Spazio anche alla filosofia e al pensiero: ancora giovedì alle 18:30 nella frazione di Capronno in piazza Matteotti 2, il Festival “Il Lago Cromatico” propone un incontro sul tema del tempo con il prof. Fabio Minazzi. Dopo la conversazione, è previsto un momento conviviale con apericena presso Natura in Moto. L’articolo

Il cuore del programma: il Mela Project

Venerdì 6 settembre alle 16:00 sarà il momento clou della settimana: l’inaugurazione ufficiale del Mela Project, un’iniziativa che unisce musei, arte e tecnologie per rendere l’esperienza museale coinvolgente, accessibile e divertente. L’evento si apre con i saluti istituzionali, la presentazione del progetto e proseguirà con un tour esperienziale interattivo tra opere d’arte, video e realtà aumentata. Ci si può iscrivere inviando una mail all’indirizzo museo@comune.angera.it.

Sabato tra mercatini e giochi per tutti

Il giorno successivo, sabato 7 settembre, sarà dedicato al gioco e alla creatività. Dalle 9:00 alle 19:00 in viale della Repubblica si terrà il mercatino “Mani Magiche”, con hobbisti e artigiani locali.

Sempre sabato, alle 10:00, torna protagonista il Mela Project con una grande caccia al tesoro aperta a tutte le età, seguita nel pomeriggio (dalle 14:00 alle 17:00) da un’altra iniziativa interattiva: giochi da tavolo ispirati ad “Angera segreta” tra i pratoni del lungolago e il Museo Archeologico.

Pubblicato il 02 Settembre 2025
