Scopri il tuo talento nascosto: laboratorio di scrittura creativa e recitazione a Materia 

Da martedì 30 settembre dalle 18:30 alle 20:00 dieci lezioni per esplorare il proprio io attraverso la recitazione e la scrittura. Qui tutte le informazioni

Materia Spazio Libero, la nuova casa di VareseNews si prepara ad ospitare un corso che permetterà di esplorare la propria creatività. A partire da martedì 30 settembre dalle 18:30 alle 20:00 a guidare il corso sarà Lucio Perrone, in arte Giostra.

Artista e formatore, lo scorso anno ha condotto con successo un laboratorio di musica rap – riproposto anche quest’anno -culminato in una performance live proprio a Materia.

Questa volta il focus sarà sulla scrittura creativa e sulla recitazione, due linguaggi che si intrecciano e si alimentano a vicenda: «Non servono esperienze pregresse, basta la voglia di mettersi in gioco. Il laboratorio nasce per dare spazio a chi sente il bisogno di raccontarsi, di comunicare, di esplorare il proprio mondo interiore attraverso l’arte» ha sottolineato Lucio Perrone.

Le iscrizioni sono già aperte. Per maggiori informazioni cliccare qui

Materia si trova in Via Confalonieri 5 – Castronno.

Pubblicato il 11 Settembre 2025
