Scopri la tua voce: laboratorio di cantoterapia a Grantola
L'incontro è organizzato dal gruppo GRANdivertimento, che riprende così i suoi laboratori creativi a Grantola, dopo la pausa estiva
Sabato 13 settembre 2025, alle ore 15.30, presso Casa Barozzi in piazza Cavour a Grantola, prenderà il via il laboratorio di cantoterapia “La musica che è in te!”, condotto dall’insegnante Rossella Bellantuono.
Il laboratorio, gratuito e aperto a tutti, si propone di favorire l’ascolto dell’altro e la scoperta della propria voce, sviluppando anche il senso del ritmo e della creatività. Un’occasione per esplorare il potere terapeutico della musica e delle emozioni, attraverso il canto e l’educazione musicale.
L’incontro è organizzato dal gruppo GRANdivertimento, che riprende così i suoi laboratori creativi a Grantola, dopo la pausa estiva.
Info e prenotazioni:
Marica 339 325 0965 – grandivertimentoinfo@gmail.com
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.