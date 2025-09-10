Varese News

Varese Laghi

Scopri la tua voce: laboratorio di cantoterapia a Grantola

L'incontro è organizzato dal gruppo GRANdivertimento, che riprende così i suoi laboratori creativi a Grantola, dopo la pausa estiva

cantoterapia

Sabato 13 settembre 2025, alle ore 15.30, presso Casa Barozzi in piazza Cavour a Grantola, prenderà il via il laboratorio di cantoterapia “La musica che è in te!”, condotto dall’insegnante Rossella Bellantuono.

Il laboratorio, gratuito e aperto a tutti, si propone di favorire l’ascolto dell’altro e la scoperta della propria voce, sviluppando anche il senso del ritmo e della creatività. Un’occasione per esplorare il potere terapeutico della musica e delle emozioni, attraverso il canto e l’educazione musicale.

L’incontro è organizzato dal gruppo GRANdivertimento, che riprende così i suoi laboratori creativi a Grantola, dopo la pausa estiva.

Info e prenotazioni:
Marica 339 325 0965 – grandivertimentoinfo@gmail.com

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.