Scopri la tua voce: laboratorio di cantoterapia a Grantola

Sabato 13 settembre 2025, alle ore 15.30, presso Casa Barozzi in piazza Cavour a Grantola, prenderà il via il laboratorio di cantoterapia “La musica che è in te!”, condotto dall’insegnante Rossella Bellantuono.

Il laboratorio, gratuito e aperto a tutti, si propone di favorire l’ascolto dell’altro e la scoperta della propria voce, sviluppando anche il senso del ritmo e della creatività. Un’occasione per esplorare il potere terapeutico della musica e delle emozioni, attraverso il canto e l’educazione musicale.

L’incontro è organizzato dal gruppo GRANdivertimento, che riprende così i suoi laboratori creativi a Grantola, dopo la pausa estiva.

Info e prenotazioni:

Marica 339 325 0965 – grandivertimentoinfo@gmail.com