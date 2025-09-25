Sdeng! Il video della sindaca di Viggiù (e il bellissimo playground) su L’umiltà di chiamarsi Minors
La celebre pagina social del basket minore propone la divertente sequenza dell'inaugurazione del nuovo campo con Meneghin. Con commento in perfetto stile Minors
Va ben oltre il Varesotto l’eco dell’inaugurazione dello splendido playground di Viggiù.
Merito della pagina social “L’umiltà di chiamarsi Minors”, celebre spazio che racconta il basket minore con molta ironia e affetto.
Ironia e affetto riservata anche alla protagonista del video, la sindaca di Viggiù Emanuela Quintiglio, alle prese con il “varo” del campo: la prima cittadina deve fare canestro, assistita da Andrea Meneghin. Ma l’operazione richiede un po’ di tempo, diciamo così, e svariati tentativi.
Il tutto viene appunto raccontato dalla pagina social con il tipico stile Minors:
Viggiù (Varese).
Inaugurazione del favoloso nuovo campetto locale.
Per l’occasione Andrea Meneghin assiste Emanuela, la sindaca del paese.
Bisogna fare un canestro.
Basta uno.
Primo tiro: laterizio centrale.
Secondo tiro: airball.
“Vieni più vicino”
Pacca sulla palla di incoraggiamento.
Il Menego come il capovaro di Fantozzi: “Riprovi Signora, ma un po’ più a destra”
Musica che parte.
Concentrazione.
LIETO FINE.
Un’altra grande pagina di sport Minors è stata scritta.
Il campo da basket si trova in frazione Baraggia ed è stato disegnato dall’artista e giocatrice di pallacanestro Francesca Cassani, che realizza appunto playground artistici. La scena dell’inaugurazione risale a domenica scorsa.
E il video?
Eccolo qui:
