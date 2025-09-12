Varese News

Secondo raduno sezionale degli alpini a Biandronno: un fine settimana all’insegna della tradizione alpina

Sabato 13 settembre, alle 21, il concerto del Coro S. Marelli di Fino Mornasco mentre domenica 14 settembre, dalle 9:45, il lungolago Francesco Daverio ospiterà la cerimonia ufficiale e la sfilata della Fanfara Alpina "Mario Carnelli" di Abbiate Guazzone

Lavori alla Strencia di Biandronno

Il fine settimana del 13 e 14 settembre 2025, Biandronno ospiterà il 2° Raduno Sezionale degli Alpini della Sezione di Varese, un evento che si propone di celebrare lo spirito di comunità e il valore della tradizione alpina.

L’iniziativa, intitolata “In tra nüc in Festa”, vedrà la partecipazione di numerosi gruppi Alpini locali, oltre a rappresentanze di altre sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), che giungeranno da Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e altre regioni. La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Pro Loco.

Il raduno presenta un programma che comprende cerimonie ufficiali, concerti e momenti di convivialità.

Sabato 13 settembre, alle 21, il Coro S. Marelli di Fino Mornasco aprirà l’evento con un concerto, mentre domenica 14 settembre, dalle 9:45, il lungolago Francesco Daverio ospiterà la cerimonia ufficiale, che includerà la sfilata della Fanfara Alpina “Mario Carnelli” di Abbiate Guazzone e la messa al campo celebrata da Don Luigi Aldegheri.

La manifestazione si concluderà a tavola, con gli Alpini impegnati nella preparazione e vendita di piatti tipici. Il ricavato sarà devoluto a favore di iniziative benefiche. L’evento, che coinvolgerà anche le autorità civili e militari, è l’occasione per ricordare e celebrare il valore dell’impegno e della solidarietà che caratterizza l’Associazione Nazionale Alpini.

Pubblicato il 12 Settembre 2025
