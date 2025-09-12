Secondo raduno sezionale degli alpini a Biandronno: un fine settimana all’insegna della tradizione alpina
Sabato 13 settembre, alle 21, il concerto del Coro S. Marelli di Fino Mornasco mentre domenica 14 settembre, dalle 9:45, il lungolago Francesco Daverio ospiterà la cerimonia ufficiale e la sfilata della Fanfara Alpina "Mario Carnelli" di Abbiate Guazzone
Il fine settimana del 13 e 14 settembre 2025, Biandronno ospiterà il 2° Raduno Sezionale degli Alpini della Sezione di Varese, un evento che si propone di celebrare lo spirito di comunità e il valore della tradizione alpina.
L’iniziativa, intitolata “In tra nüc in Festa”, vedrà la partecipazione di numerosi gruppi Alpini locali, oltre a rappresentanze di altre sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), che giungeranno da Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e altre regioni. La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Pro Loco.
Il raduno presenta un programma che comprende cerimonie ufficiali, concerti e momenti di convivialità.
Sabato 13 settembre, alle 21, il Coro S. Marelli di Fino Mornasco aprirà l’evento con un concerto, mentre domenica 14 settembre, dalle 9:45, il lungolago Francesco Daverio ospiterà la cerimonia ufficiale, che includerà la sfilata della Fanfara Alpina “Mario Carnelli” di Abbiate Guazzone e la messa al campo celebrata da Don Luigi Aldegheri.
La manifestazione si concluderà a tavola, con gli Alpini impegnati nella preparazione e vendita di piatti tipici. Il ricavato sarà devoluto a favore di iniziative benefiche. L’evento, che coinvolgerà anche le autorità civili e militari, è l’occasione per ricordare e celebrare il valore dell’impegno e della solidarietà che caratterizza l’Associazione Nazionale Alpini.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.