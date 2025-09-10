Varese News

Semafori fuori uso a Varese: segnalazioni dei cittadini in diverse zone della città

Problemi di funzionamento nei semafori di viale Borri, viale Valganna e Bizzozzero a causa dei lavori di asfaltatura. Il ripristino è previsto al più presto

08 Sep 2025

Diversi cittadini di Varese hanno segnalato disagi causati dal malfunzionamento di alcuni semafori in città, in particolare su viale Borri, viale Valganna a Bizzozzero e in altre zone. Le problematiche sono legate ai lavori di asfaltatura che stanno interessando queste arterie stradali.

I cittadini hanno segnalato interruzioni nel funzionamento della segnaletica luminosa, creando difficoltà per la sicurezza e la fluidità del traffico. I lavori di asfaltatura in corso sembrano essere la causa del problema, con la temporanea disattivazione dei semafori.

I disagi sono temporanei e il ripristino completo della funzionalità dei semafori, così come la sistemazione dell’illuminazione pubblica, è previsto nel più breve tempo possibile. Gli interventi sono in fase di completamento e si prevede che, una volta conclusi i lavori, la segnaletica e i semafori saranno ripristinati a regola d’arte.

Le segnalazioni dei cittadini (molte delle quali postate sui vari gruppi social cittadini) sono state recepite dal consigliere di Forza Italia, Domenico Esposito, che ha svolto i sopralluoghi e contattato l’ufficio illuminazione pubblica del Comune, che confermato l’impegno da parte dell’amministrazione comunale a risolvere rapidamente la situazione.

Pubblicato il 10 Settembre 2025
