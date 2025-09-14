Senza reti la prima al “Franco Ossola” del Varese: 0-0 con il Chisola

Termina senza reti la prima stagionale del Varese al “Franco Ossola” contro un Chisola che ancora una volta si dimostra squadra ordinata e ben messa in campo. Ai biancorossi, solidi in difesa contro un attacco di tutto rispetto, manca lo spunto per sbloccare una gara che ha vissuto a fasi alterne, con qualche fiammata interessante ma non sufficiente per riuscire a sbloccare il risultato. Ai punti fa qualcosa in più la squadra ospite, che nel primo tempo colpisce il palo con Rastrelli e nella ripresa la traversa con l’ex D’Iglio. Qualche buona occasione anche per il Varese, ma non abbastanza per battere un attento Brezzo.

Ai biancorossi di mister Ciceri mancano in particolare soluzioni dalla panchina: se è vero che l’undici iniziale è sufficiente – con Bruzzone e Cogliati sopra tutti – quello che manca sono i rincalzi che possano cambiare le sorti dell’incontro. Qeros, ancora lontano dalla forma ottimale, si fa apprezzare per qualche spunto ma manca ancora di brillantezza, così come Tentoni, dentro solo nel finale. Si aspettano con ansia i ritorni di Bertoni – che dovrebbe essere pronto per la prossima gara -, Salera e soprattutto Romero. E chissà che qualcosa non possa arrivare dal mercato in vista del prossimo trittico di partite: si parte sabato da Sestri Levante, poi l’infrasettimanale ancora a Masnago contro la Cairese e poi altra trasferta in casa del Club Milano. Una serie di gare che potrà già dare risposte per questa stagione.

FISCHIO D’INIZIO

Prima stagionale al “Franco Ossola” per i biancorossi che, dopo le gare esterne in Coppa Italia e per la prima di campionato, scendono in campo a Masnago per affrontare i piemontesi del Chisola. Ai box Salera, Bertoni e Romero, mister Andrea Ciceri conferma il 4-3-3 visto contro l’Imperia con Marangon al posto di Secondo in difesa e in attacco il tridente Guerini, Barzotti e Cogliati. Anche i torinesi di Nicola Ascoli si schierano con il 4-3-3 con Kamil Rizq terminale offensivo e i due ex Bilario Azizi e Beppe D’Iglio a centrocampo. Dopo i lavori estivi e una larva che ne ha minato le condizioni, il terreno dello stadio non è poi così malaccio come paventato alla vigilia. Sicuramente molto meglio rispetto ad alcune indecorose gare della passata stagione.

PRIMO TEMPO

Inizio di gara senza sussulti per diversi minuti, poi il Chisola prende fiducia e metri di campo e al 15′ crea la prima occasione: Rastrelli si accentra da sinistra e calcia, una deviazione manda la palla sul palo; sulla respinta Rizq insacca ma la bandierina alta dell’assistente indica la posizione irregolare del numero 9 ospite. Passato lo spavento il Varese prova a manovrare di più e avere più possesso e al 25′ arriva l’occasione per il vantaggio: cross di Cogliati da sinistra per Barzotti che incorna ma Benedetto nei pressi della linea di porta respinge. I biancorossi prendono fiducia e al 27′ Cogliati scambia con Guerini che in area calcia di destro fuori di poco. La fiammata varesina però non porta al gol e così il Chisola riesce a riorganizzarsi. Per diversi minuti non succede più nulla, poi al 40′ il Chisola si fa rivedere sfruttando un disimpegno errato della difesa di casa, ma Azizi manca il “gol dell’ex” calciando fuori di poco da posizione invitante. È l’ultima occasione di un primo tempo tutto sommato divertente, chiuso però senza reti.

SECONDO TEMPO

Inizia meglio il Varese che tiene palla nella metà campo avversaria, poi però Palesi subisce un colpo alla testa e deve momentaneamente lasciare i suoi in 10. Il Chisola allora prova a sfruttare la superiorità numerica e Rastrelli impegna Bugli con una deviazione da posizione ravvicinata su cross dalla fascia destra. I torinesi mantengono il pallino del gioco e al 14′ D’Iglio, ben trovato nel cuore dell’area, calcia a botta sicura ma colpisce la traversa. La risposta del Varese arriva un minuto dopo con Cogliati che sfonda a sinistra e impegna Brezzo con un mancino potente che il portiere ospite devia sopra la traversa. Il Chisola si fa rivedere al 19′ con un corner battuto corto che porta al tiro di Benedetto dal cuore dell’area che esce di poco. I biancorossi non trovano soluzioni davanti ma dietro restano ordinati mentre i minuti passano. Passata le mezzora mister Ciceri aumenta le soluzioni offensive inserendo un uomo d’attacco come Qeros al posto di un centrocampista, Malinverno. E proprio Qeros viene servito in area da un bello spunto di Marangon sulla destra ma la difesa ospite fa muro e respinge. Nel finale però di occasioni non ne arrivano più. Le due squadre non spingono con forza e così l’ultimo brivido è il destro di Tentoni che non va lontano dai pali. Termina così con uno 0-0 che muove la classifica ma non infiamma i cuori biancorossi.

TABELLINO

VARESE – CHISOLA 0-0 (0-0)

Varese (4-3-3): Bugli; Marangon, Costante, Bruzzone, Berbenni; Malinverno (32′ st Qeros), De Ponti (41′ st Pliscovaz), Palesi; Guerini, Barzotti (41′ st Tentoni), Cogliati. A disposizione: Rugginenti, Sassudelli, Donarini, Secondo, Beretta, Barbaro. All.: Ciceri.

Chisola (4-3-3): Brezzo; Rosano, Scarpetta, Benedetto, Vitrotti (28′ st Marmo); Azizi, Ozara, D’Iglio (44′ st Guzman); Favale (42′ st Ciccone), Rizq (42′ st Albisetti), Rastrelli (28′ st Cesari). A disposizione: Pedone, Fragomeni, Casazza, Tarucco. All.: Ascoli.

Arbitro: Guiotto di Schio (Macchia e Graziano).

Corner: 5-10. Ammoniti: Rosano, Scarpetta, Ozara per il Chisola. Recupero: 0’ + 4’.

Note: giornata soleggiata, terreno in non perfette condizioni.

SERIE D GIRONE A – II GIORNATA

Asti – Vado 0-2; Biellese – Valenzana 2-0; Cairese – Lavagnese 1-1; Celle Varazze – Club Milano 1-0; Derthona – Sestri Levante 1-3; NovaRomentin – Gozzano 2-1; Saluzzo – Imperia 2-1; Sanremese – Ligorna 1-1; Varese – Chisola 0-0.

CLASSIFICA: Saluzzo, Vado 6; Chisola, Varese, Ligorna, Lavagnese 4; Biellese, Celle Varazze, Novaromentin, Sestri Levante, Derthona, Valenzana, Asti 3; Sanremese, Cairese 1; Club Milano, Gozzano, Imperia 0.