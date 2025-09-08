Sesi premia la fedeltà: da settembre un bonus speciale per i dipendenti con tre anni di anzianità
Sesi, realtà leader nel noleggio di bagni e strutture mobili Sebach in tutta la Lombardia, annuncia con orgoglio l’introduzione di una nuova misura volta a valorizzare l’impegno e la dedizione dei propri collaboratori. A partire da settembre, infatti, verrà erogato il primo bonus fedeltà, corrispondente a una mensilità aggiuntiva, destinato a tutti i dipendenti che hanno raggiunto i tre anni di presenza in azienda.
Con questa iniziativa, l’azienda intende premiare concretamente la costanza e la fiducia dei propri dipendenti, riconoscendo l’importanza delle persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita e al successo comune.
“Il nostro obiettivo è far capire ai dipendenti che il loro impegno non passa inosservato e non viene dato per scontato. Vogliamo che chi crede nei nostri valori e lavora con dedizione senta di essere parte integrante della nostra crescita. Questo bonus è un segnale concreto di riconoscimento e gratitudine verso chi ha scelto di condividere con noi il proprio percorso professionale”, ha dichiarato Pio Benvenuto, Direttore Generale di Sesi.
Il bonus fedeltà rappresenta un gesto concreto, pensato per migliorare la quotidianità dei lavoratori, offrendo loro un beneficio tangibile che possa rendere più serena ed equilibrata la vita personale e professionale. Importante sottolineare che questo riconoscimento si aggiunge al premio di merito, già previsto dall’azienda: un ulteriore segnale della volontà di valorizzare il contributo di ciascuno, sia in termini di risultati raggiunti, sia in termini di fedeltà e costanza nel tempo.
Attraverso queste azioni, l’azienda promuove un contesto in cui ogni persona possa sentirsi riconosciuta, supportata e parte attiva di una crescita condivisa, valorizzando il talento e il benessere individuale.
