Varese News

Sport

Sesto Calende ricorda Edoardo Favaron: una mostra con i quadri dell’ex vicesindaco

Sabato 6 settembre un evento in piazza Mazzini per sostenere Amor. Già nel 2020 l'ex vicesindaco - scomparso questa primavera - organizzò sul lungolago di Angera un'esposizione di beneficenza a favore dell'associazione

edoardo favaron

Quella di sabato 6 settembre a Sesto Calende sarà una giornata dedicata al ricordo di Edoardo Favaron, ex vicesindaco e assessore scomparso lo scorso 25 marzo.

Quadro Favaron

In piazza Mazzini, al Luly’s enobistro, verrà infatti allestita una mostra con le opere realizzate da Favaron, pittore per passione e con spirito solidale. L’iniziativa offrirà l’occasione di riunire la comunità e al tempo stesso sostenere una realtà vicina all’ex vicesindaco: l’associazione in supporto all’ospedale di Angera AMOR – Mamme per l’Ondoli in Rinascita,  realtà con la quale Favaron aveva scelto di impegnarsi attraverso donazioni personali.

L’appuntamento inizierà alle 10 con un aperitivo a buffet e proseguirà per l’intera giornata. In serata, chi vorrà, potrà partecipare a un’apericena solidale al costo di 20 euro: una parte della quota sarà devoluta all’associazione angerese.

Nell’estate 2020 Favaron organizzò sul lungolago di Angera una mostra di beneficenza proprio a sostegno di Amor.

I quadri dell’assessore Favaron in beneficienza sul lungolago di Angera

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.