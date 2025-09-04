Sesto Calende ricorda Edoardo Favaron: una mostra con i quadri dell’ex vicesindaco
Sabato 6 settembre un evento in piazza Mazzini per sostenere Amor. Già nel 2020 l'ex vicesindaco - scomparso questa primavera - organizzò sul lungolago di Angera un'esposizione di beneficenza a favore dell'associazione
Quella di sabato 6 settembre a Sesto Calende sarà una giornata dedicata al ricordo di Edoardo Favaron, ex vicesindaco e assessore scomparso lo scorso 25 marzo.
In piazza Mazzini, al Luly’s enobistro, verrà infatti allestita una mostra con le opere realizzate da Favaron, pittore per passione e con spirito solidale. L’iniziativa offrirà l’occasione di riunire la comunità e al tempo stesso sostenere una realtà vicina all’ex vicesindaco: l’associazione in supporto all’ospedale di Angera AMOR – Mamme per l’Ondoli in Rinascita, realtà con la quale Favaron aveva scelto di impegnarsi attraverso donazioni personali.
L’appuntamento inizierà alle 10 con un aperitivo a buffet e proseguirà per l’intera giornata. In serata, chi vorrà, potrà partecipare a un’apericena solidale al costo di 20 euro: una parte della quota sarà devoluta all’associazione angerese.
Nell’estate 2020 Favaron organizzò sul lungolago di Angera una mostra di beneficenza proprio a sostegno di Amor.
