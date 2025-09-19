Sestri Levante – Varese: banco di prova per le ambizioni biancorosse

Terza giornata di campionato per il Girone A di Serie D con il Varese Football Club che sarà impegnato a Sestri Levante sabato 20 settembre alle ore 16. Per i biancorossi sarà la seconda trasferta dell’anno e per la seconda volta la gara sarà in anticipo e a pochi chilometri da Lavagna, sede del primo impegno.

Per la gara che si svolgerà allo stadio “Sivori”, mister Andrea Ciceri deve fare i conti con qualche movimento legato all’infermeria. Rientrati il difensore Federico Bertoni e il centrocampista Tommaso Tentoni – che ha qualche chance di partire titolare – si sono aggregati al gruppo negli ultimi allenamenti anche il laterale Vittorio Salera e l’attaccante Niccolò Romero, ma sarà difficile vederli in campo se non per qualche minuto. Restano da verificare le condizioni di Matteo Barzotti e di Frenci Qeros: qualche noia fisica li ha rallentati e potrebbero non essere al meglio.

Alla vigilia della sfida arrivano le parole del direttore generale Giovanni Rosati, che fa il punto sulla squadra ma in particolare su tutto il mondo biancorosso: «Ci tengo a dire che l’entusiasmo che leggo e che sento a volte viene un po’ smorzato da quello che mi viene in mente come ‘snobbare’ la categoria. Spesso sento parlare in termini troppo pessimistici riguardo al Varese e vorrei che, come società, si trasmettesse valore a quello che si sta facendo. Il presente e il futuro devono essere guardati con ottimismo, non solo con i ricordi del passato, che diventeranno sempre più dolci, ma non dobbiamo fare in modo che il presente diventi più amaro».



«Il nostro progetto vuole essere più che mai sostenibile – prosegue il direttore generale -, e questo deve essere chiaro, come già anticipato questa estate da mio papà Antonio Rosati e Paolo Girardi. Non è un alibi, ma un impegno per una crescita equilibrata. Dobbiamo essere ambiziosi sì, ma anche consapevoli che dobbiamo avere i piedi ben saldi per terra, soprattutto considerando che abbiamo tanti giocatori giovani che stiamo cercando di rilanciare, che arrivano anche da categorie inferiori. Siamo felici di averli con noi e crediamo che possano fare bene, ma sempre con la consapevolezza che non dobbiamo puntare troppo in alto subito».

DIRETTAVN

La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.