“Sette viaggiatori in cerca di una meta”: a Varese la presentazione del libro di Olga Irimciuc

Sabato 6 settembre alle ore 17, nella suggestiva cornice di Villa Recalcati a Varese, l’Associazione Italia-Moldova presenta ufficialmente il volume Sette viaggiatori in cerca di una meta (Infinito Edizioni), scritto da Olga Irimciuc, docente e sostenitrice dell’associazione. L’incontro, a ingresso libero, vedrà il dialogo dell’autrice con il giornalista Mauro Cento.

Un viaggio tra culture, spiritualità e territori

Il libro raccoglie racconti di viaggio – alcuni reali, altri metaforici – che esplorano il desiderio umano di trovare una propria dimensione interiore. Una narrazione profonda che intreccia esperienze personali e riflessioni spirituali, attraversando luoghi, persone e storie.

Tra gli episodi narrati, spicca quello di un ciclista amatoriale di Luino che ha percorso in bicicletta la tratta fino alla Repubblica Moldova per sostenere i progetti solidali promossi dall’Associazione Italia-Moldova. Un omaggio anche al territorio varesino e alla sua vocazione alla solidarietà internazionale.

Chi è Olga Irimciuc

Docente di lingua e letteratura romena alla Scuola Europea di Varese e all’Università dell’Insubria di Como, Olga Irimciuc è anche socia attiva dell’Associazione Italia-Moldova. Con questo libro, l’autrice propone un’opera che è al tempo stesso riflessione culturale, omaggio al viaggio e testimonianza del legame tra luoghi e persone.

Un evento patrocinato dalla Provincia

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio della Provincia di Varese e si inserisce nel calendario di eventi culturali che valorizzano il territorio e le sue connessioni internazionali. A condurre l’incontro sarà il giornalista Mauro Cento, che accompagnerà il pubblico nella scoperta del libro e del suo significato.

Informazioni utili

Data e ora: sabato 6 settembre 2025, ore 17.00

Luogo: Villa Recalcati, Sala Ambrosoli – Piazza Libertà 1, Varese

Ingresso: libero e gratuito

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: info@italiamoldova.org

o visitare il sito www.italiamoldova.org

.