Varese News

Salute

“Sfuma” il Centro Unico di Prenotazione regionale? “Lo conferma Bertolaso”

"L’assessore regionale al Welfare non ha idea di quando sarà attivo il Cup, ma è evidente che non si avvierà in questa legislatura", dice il consigliere Pd Astuti richiamando la risposta dell'esponente della giunta Fontana

consiglio regionale Lombardia

“Sfuma” il Centro Unico di Prenotazione regionale? Pare proprio di sì. Nel senso che non è una prospettiva a breve termine.

«L’assessore regionale al Welfare non ha idea di quando sarà attivo il Cup, ma è evidente che non si avvierà in questa legislatura»dice il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, commentando le dichiarazioni dell’assessore Guido Bertolaso sulla realizzazione del Centro Unico di Prenotazione (CUP) della sanità lombarda.

«Bertolaso conferma quel che diciamo da tempo: non ha minimamente idea dei tempi di realizzazione del CUP ed è ormai chiaro che non sarà operativo nemmeno entro la fine di questa legislatura. Eppure, si tratta di uno strumento fondamentale per ridurre le liste di attesa ed è in ritardo di almeno dieci anni, perché la destra in Regione non ha mai voluto realmente disturbare i grandi gruppi della sanità privata. E i cittadini continuano a pagare».

«È necessario cambiare questa logica e noi lo vogliamo fare con la legge di iniziativa popolare, forte di centomila firme, che a breve arriverà in aula consiliare. Sta alla destra decidere se vuole cambiare o, ancora una volta, confermare il sistema che ha creato in Lombardia».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Settembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.