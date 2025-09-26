Si corre la Strarovellasca, sport e solidarietà contro la malaria nel nome lo scienziato G.B. Grassi

Domenica 28 settembre le strade di Rovellasca si animeranno con la Strarovellasca, la corsa-camminata non competitiva aperta a tutti che quest’anno assume un significato speciale: l’iniziativa si svolge in occasione del centenario della morte di Giovanni Battista Grassi, insigne scienziato nato proprio a Rovellasca, pioniere nello studio della malaria.

Un gesto sportivo per una causa globale

Sotto lo slogan “Contro la malaria, ricordando G.B. Grassi”, l’evento non sarà solo un momento di sport, ma anche di solidarietà concreta: il ricavato sarà devoluto alla missione diocesana di Mirrote, in Mozambico, per sostenere progetti di prevenzione e cura della malaria, malattia su cui Grassi dedicò studi fondamentali.

Il programma della giornata prevede alle 8 il ritrovo all’Oratorio di San Vittore e alle 8,30 la partenza della Strarovellasca.

Il percorso è adatto a tutti: sportivi, famiglie, bambini, anziani. Si può correre, camminare, partecipare anche solo per dare il proprio sostegno. Un’occasione per fare memoria di una figura chiave della medicina italiana e al tempo stesso aiutare chi ne ha più bisogno oggi.

Le iscrizioni si raccolgono sabato 27 settembre dalle 17:30 alle 19:00, davanti alla Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo. Non è richiesta alcuna preparazione atletica: basta la voglia di partecipare.