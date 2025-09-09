Si ribalta con l’auto a Origgio, soccorsi in azione in via Monfalcone

Poteva finire molto peggio per un uomo di 47 anni coinvolto in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio poco prima delle 14,30 a Origgio. L’uomo mentre percorreva via Monfalcone, poco dopo il sottopassaggio ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro le ringhiere che proteggono il marciapiedi e poi ribaltandosi.

Allertati dai testimoni dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese e un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella ma fortunatamente, il conducente è uscito illeso dalla sua auto finita sottosopra e non ha riportato ferite.

Sul posto la Polizia locale che ha effettuato i rilievi dell’incidente e che cercherà di fare luce sulla dinamica del sinistro.