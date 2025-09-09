Si ribalta con l’auto a Origgio, soccorsi in azione in via Monfalcone
Sul posto Polizia locale e mezzi di soccorso ma fortunatamente il conducente dell'auto non ha riportato ferite
Poteva finire molto peggio per un uomo di 47 anni coinvolto in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio poco prima delle 14,30 a Origgio. L’uomo mentre percorreva via Monfalcone, poco dopo il sottopassaggio ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro le ringhiere che proteggono il marciapiedi e poi ribaltandosi.
Allertati dai testimoni dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese e un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella ma fortunatamente, il conducente è uscito illeso dalla sua auto finita sottosopra e non ha riportato ferite.
Sul posto la Polizia locale che ha effettuato i rilievi dell’incidente e che cercherà di fare luce sulla dinamica del sinistro.
