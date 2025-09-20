Varese News

Si ribalta mezzo pesante, chiusa temporaneamente la statale 336 a Somma Lombardo

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile

Anas fa sapere che a causa di un mezzo pesante ribaltatosi autonomamente è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 336 “Dell’Aeroporto della Malpensa” al km 18,500, a Somma Lombardo, in provincia di Varese.

Pubblicato il 20 Settembre 2025
