Si riunisce il Consiglio comunale di Saronno: in discussione il bilancio 2024 e sei commissioni consiliari
La seduta è convocata per lunedì 29 settembre alle 20 in Sala Vanelli. In discussione anche la modifica di alcuni punti del regolamento del Consiglio comunale
Il Consiglio comunale di Saronno è stato convocato per lunedì 29 settembre alle 20 in Sala Vanelli per l’approvazione del bilancio consolidato 2024 e per l’istituzione delle nuove Commissioni consiliari.
In apertura, il Consiglio procederà con l’approvazione dei verbali delle precedenti sedute. Successivamente, si passerà all’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2024, passaggio fondamentale per la gestione delle finanze comunali. Altro tema in discussione è la proposta di modifica del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale stesso con la revisione degli articoli 27, 28, 29 e l’introduzione del nuovo articolo 29bis.
Ma il tema più significativo all’ordine del giorno è l’istituzione delle nuove commissioni consiliari, che avranno il compito di focalizzarsi su temi specifici e di portare avanti il confronto sul lavoro amministrativo. Nella seduta di lunedì saranno definite la Commissione consiliare sul Bilancio e quella su Statuto e regolamenti ma anche diverse Commissioni miste che si occuperanno di tematiche come commercio, sviluppo del territorio, sicurezza, cultura, politiche educative, sport, giovani, pari opportunità, infrastrutture, transizione ecologica, ambiente, urbanistica e rigenerazione urbana.
La seduta potrà essere seguita anche online tramite il servizio di streaming su Civicam o sul canale YouTube del Comune di Saronno.
