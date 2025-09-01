Si rompe il motore della barca, la Guardia di finanza di Como soccorre due persone davanti all’Orrido di Nesso

Nel pomeriggio di sabato 30 agosto 2025 la Guardia di Finanza è intervenuta sul lago di Como per soccorrere due persone a bordo di un natante in avaria nei pressi dell’Orrido di Nesso.

L’intervento davanti all’Orrido

Ad intercettare l’imbarcazione in difficoltà è stata la vedetta costiera “V.3006”, in forza alla Stazione navale Lago di Como. La barca, con due persone a bordo e un guasto al motore, intralciava pericolosamente le rotte di avvicinamento dei battelli di linea e si trovava in un’area lacuale interessata da forte traffico diportistico.

Constatato il buono stato di salute degli occupanti e verificata l’impossibilità di riavviare il motore anche con le procedure di emergenza, i militari hanno provveduto a rimorchiare la barca, mettendola in sicurezza presso un pontile del comune di Faggeto Lario.

Il ruolo della Guardia di Finanza sul lago

La componente navale della Guardia di Finanza rappresenta un presidio costante a tutela delle acque interne. Oltre alle attività di contrasto all’illegalità economica, i finanzieri garantiscono un servizio quotidiano di vigilanza e controllo, anche in chiave preventiva.

Spesso gli equipaggi sono chiamati a interventi di ricerca e soccorso per salvaguardare la vita umana, operando non solo sui laghi e sui fiumi della Lombardi, ma anche in contesti di emergenza nazionale in collaborazione con la Protezione civile.