Varese News

Lombardia

Si rompe il motore della barca, la Guardia di finanza di Como soccorre due persone davanti all’Orrido di Nesso

Ad intercettare l’imbarcazione in difficoltà è stata la vedetta costiera “V.3006”, in forza alla Stazione navale Lago di Como

Como - Guardia di finanza lago di Como

Nel pomeriggio di sabato 30 agosto 2025 la Guardia di Finanza è intervenuta sul lago di Como per soccorrere due persone a bordo di un natante in avaria nei pressi dell’Orrido di Nesso.

L’intervento davanti all’Orrido

Ad intercettare l’imbarcazione in difficoltà è stata la vedetta costiera “V.3006”, in forza alla Stazione navale Lago di Como. La barca, con due persone a bordo e un guasto al motore, intralciava pericolosamente le rotte di avvicinamento dei battelli di linea e si trovava in un’area lacuale interessata da forte traffico diportistico.

Constatato il buono stato di salute degli occupanti e verificata l’impossibilità di riavviare il motore anche con le procedure di emergenza, i militari hanno provveduto a rimorchiare la barca, mettendola in sicurezza presso un pontile del comune di Faggeto Lario.

Il ruolo della Guardia di Finanza sul lago

La componente navale della Guardia di Finanza rappresenta un presidio costante a tutela delle acque interne. Oltre alle attività di contrasto all’illegalità economica, i finanzieri garantiscono un servizio quotidiano di vigilanza e controllo, anche in chiave preventiva.

Spesso gli equipaggi sono chiamati a interventi di ricerca e soccorso per salvaguardare la vita umana, operando non solo sui laghi e sui fiumi della Lombardi, ma anche in contesti di emergenza nazionale in collaborazione con la Protezione civile.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.