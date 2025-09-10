Sicurezza e legalità: il direttore dell’Ispettorato del lavoro di Varese interverrà a Materia
Alberto Gardina ospite del consueto incontro di approfondimento per raccontare come funziona l'ispettorato del lavoro. Prenota il posto per seguire dal vivo la diretta WebTV
Sarà l’occasione per approfondire il ruolo dell’Ispettorato sul territorio, i compiti e le modalità con cui vengono condotti i controlli, ma anche per conoscere più da vicino i dati e le tendenze più recenti: venerdì pomeriggio alle 16, nella sede di Materia di via Confalonieri 5 a Castronno, il direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Varese, Alberto Gardina, sarà intervistato in un incontro pubblico trasmesso in diretta sul canale youtube di Varesenews dedicato al funzionamento e alle sfide dell’ente che vigila sul rispetto delle norme nei luoghi di lavoro.
Tra le domande che guideranno l’intervista si farà riferimento ai principali compiti dell’ente, a come si articola il lavoro quotidiano degli ispettori e quali settori risultano più critici e quali sono le violazioni più frequenti? Verranno inoltre spiegati i passaggi di un’ispezione, dalla segnalazione al sopralluogo, fino alle eventuali sanzioni.
Gardina illustrerà anche il livello di collaborazione con altre istituzioni, come INPS, INAIL, Forze dell’ordine e Guardia di Finanza, che rafforzano l’azione di vigilanza sul territorio.
I dati dell’ultimo anno confermano un’attività in crescita: nel 2024 a Varese sono stati effettuati 931 accessi ispettivi, quasi il doppio rispetto ai 483 del 2023. Di questi, 578 hanno riguardato la vigilanza ordinaria e 353 quella tecnica. L’organico attuale conta 39 unità complessive, tra cui 20 ispettori (3 tecnici) e 5 carabinieri del Nucleo tutela lavoro.
La Materia del Giorno è il nuovo appuntamento quotidiano di Materia e VareseNews: ogni pomeriggio un tema d’attualità raccontato da esperti e protagonisti del territorio.
