Sicurezza e legalità: il direttore dell’Ispettorato del lavoro di Varese interverrà a Materia

Sarà l’occasione per approfondire il ruolo dell’Ispettorato sul territorio, i compiti e le modalità con cui vengono condotti i controlli, ma anche per conoscere più da vicino i dati e le tendenze più recenti: venerdì pomeriggio alle 16, nella sede di Materia di via Confalonieri 5 a Castronno, il direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Varese, Alberto Gardina, sarà intervistato in un incontro pubblico trasmesso in diretta sul canale youtube di Varesenews dedicato al funzionamento e alle sfide dell’ente che vigila sul rispetto delle norme nei luoghi di lavoro.

Tra le domande che guideranno l’intervista si farà riferimento ai principali compiti dell’ente, a come si articola il lavoro quotidiano degli ispettori e quali settori risultano più critici e quali sono le violazioni più frequenti? Verranno inoltre spiegati i passaggi di un’ispezione, dalla segnalazione al sopralluogo, fino alle eventuali sanzioni.

Gardina illustrerà anche il livello di collaborazione con altre istituzioni, come INPS, INAIL, Forze dell’ordine e Guardia di Finanza, che rafforzano l’azione di vigilanza sul territorio.

I dati dell’ultimo anno confermano un’attività in crescita: nel 2024 a Varese sono stati effettuati 931 accessi ispettivi, quasi il doppio rispetto ai 483 del 2023. Di questi, 578 hanno riguardato la vigilanza ordinaria e 353 quella tecnica. L’organico attuale conta 39 unità complessive, tra cui 20 ispettori (3 tecnici) e 5 carabinieri del Nucleo tutela lavoro.

