Solaro partecipa all’evento “Ville aperte in Brianza” con un concerto-spettacolo di flauti e tango

In occasione dell’edizione 2025 di Ville Aperte in Brianza, il Comune di Solaro ospiterà la tradizionale rassegna “Musica in Villa“.

Ad esibirsi sabato 27 settembre alle 20.30 sarà il Wind Rose Flute Quartet con lo spettacolo “Tangos-4-women”.

Il concerto è in programma nella sala polivalente di via San Francesco con ingresso libero

Lo spettacolo unisce un concerto e una performance dove si fondono il tango, la musica e la danza per celebrare la bellezza e la forza femminile

Il Wind Rose Flute Quartet, con il suo inusuale arrangiamento del tango per quartetto di flauti, offrirà un’esperienza musicale molto coinvolgente e unica. Ad arricchire la serata il palco sarà animato dalla danza del duo Melissa Lamberti e Federico Frisina, noti ballerini di tango. Insieme a loro, il corpo di ballo del Teatro “Antonio Belloni”, preparato da Giusi Bizzozero, presenterà una selezione di danze che spazieranno tra diverse epoche del tango.