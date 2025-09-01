Sorpassi vietati nella galleria del San Gottardo, motociclista denunciato come “pirata della strada”
L’uomo, un 46enne cittadino britannico residente in Inghilterra, è stato fermato dalla polizia poche decine di chilometri dopo l’uscita dal tunnel, nel Canton Uri
È stato denunciato al Ministero pubblico un motociclista che, lo scorso 30 agosto, ha effettuato una lunga serie di sorpassi nonostante il divieto all’interno della galleria autostradale del San Gottardo. L’uomo, un 46enne cittadino britannico residente in Inghilterra, è stato fermato dalla polizia poche decine di chilometri dopo l’uscita dal tunnel, nel Canton Uri.
Ben 47 sorpassi all’interno del tunnel
A dare l’allarme è stata una segnalazione arrivata poco prima delle 16.00 alla Centrale comune d’allarme (CECAL). Gli agenti della Polizia cantonale del Canton Uri, grazie anche all’analisi delle immagini delle videocamere di sorveglianza, hanno potuto ricostruire il comportamento del motociclista: all’interno del tunnel, lungo circa 17 chilometri, ha effettuato 47 sorpassi, superando 2 mezzi pesanti e 45 autovetture.
Denunciato come “pirata della strada”
Per la gravità delle infrazioni e per la pericolosità della condotta, il motociclista è stato denunciato come “pirata della strada” per grave violazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. È stato inoltre accusato di guida in stato di inattitudine e nei suoi confronti è stato emesso un divieto di circolazione sul territorio svizzero.
La sicurezza in galleria resta una priorità
Le autorità cantonali ribadiscono l’importanza di rispettare i limiti e i divieti in galleria, dove comportamenti imprudenti possono mettere a rischio la sicurezza di tutti gli utenti. Le immagini registrate dalla videosorveglianza hanno permesso una rapida identificazione e denuncia del conducente.
