Sorpresi a rubare in un negozio sportivo, la Polizia Locale di Gallarate denuncia due minorenni

Polizia Locale in azione: sequestri, denunce e controlli a tappeto sul territorio: tre Ufficiali e dodici agenti sono stati impegnati nell’ultima operazione della Polizia Locale di Gallarate, che venerdì 12 settembre ha effettuato controlli in diverse aree della città, con particolare attenzione alla zona della stazione.

Gli agenti hanno elevato sei verbali amministrativi con altrettanti ordini di allontanamento, a tutela della sicurezza e del decoro urbano, a carico di sei persone che bivaccavano sdraiati consumando alcolici in zona via Beccaria e corso 25 aprile. Durante le verifiche è stata inoltre sequestrata sostanza stupefacente, con contestazione della violazione per detenzione e segnalazione immediata alla Prefettura. Rintraccio dello stupefacente avvenuto grazie all’unità cinofila Zorro.

Importante anche l’attività di contrasto ai reati predatori: due minorenni sono stati sorpresi e denunciati per furto aggravato con destrezza ai danni di un negozio di articoli sportivi. I giovani, dopo le formalità di rito, sono stati affidati ai genitori.

Nel corso dei controlli, la Polizia Locale ha inoltre denunciato due cittadini stranieri: uno per ingresso e soggiorno illegale in Italia, l’altro per inosservanza di un provvedimento di espulsione.

«Un bilancio che conferma il ruolo centrale della Polizia Locale nel garantire sicurezza e legalità sul territorio, attraverso una presenza costante, prevenzione mirata e interventi tempestivi in sinergia con le altre forze dell’ordine» dice l’assessore Germano Dall’Igna.