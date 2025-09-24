Spazi più ampi e riservati: inaugurata la nuova sede del centro antiviolenza di Busto Arsizio

Una nuova sede più ampia per accogliere e sostenere le donne vittime di violenza. È stata inaugurata in via Matteotti, a Busto Arsizio la nuova casa del centro antiviolenza E.VA Onlus, che ha lasciato gli spazi dei Mulini Marzoli per trasferirsi in locali più funzionali e adatti alle esigenze di chi chiede aiuto.

La struttura è organizzata con due ingressi distinti: da una parte c’è la direzione con l’ufficio della coordinatrice e la sala riunioni del direttivo; dall’altra ci sono gli studi dedicati all’accoglienza e ai colloqui con le professioniste. Una scelta pensata per offrire la massima riservatezza e creare ambienti intimi e raccolti: «Gli spazi sono ora più intimi e funzionali, pensati per accogliere le donne in un ambiente protetto e sicuro», ha sottolineato la presidente Emilia Barni, che nel suo intervento ha ricordato come «qui ogni donna deve poter ritrovare ascolto e speranza».

Il trasferimento è avvenuto in piena estate, agosto compreso, grazie all’aiuto dei volontari, e il centro non ha mai interrotto l’attività. «Le emergenze non vanno in vacanza» ricordano le operatrici: anche nei giorni più caldi, E.VA Onlus ha continuato a garantire ascolto, supporto e accompagnamento. Un servizio prezioso per un territorio molto esteso, che copre le aree di Busto, Gallarate e Somma Lombardo: Busto Arsizio è il Comune capofila. A disposizione delle utenti, due assistenti sociali, cinque psicoterapeute, due counselor e circa dieci avvocatesse.

I numeri del 2025

Nel corso del 2025 il centro ha preso in carico 293 donne vittime di violenza e ha seguito otto inserimenti in case rifugio per mamme con minori: «Un dato in lieve calo rispetto agli anni precedenti – ha spiegato la coordinatrice e assistente sociale Cinzia Di Pilla – segno che il lavoro di prevenzione sta funzionando. Il centro di Busto è un punto di eccellenza».

Alla cerimonia hanno preso parte le volontarie e le professioniste che ogni giorno affiancano le donne nel percorso di uscita dalla violenza. Presenti anche l’assessore regionale, Francesca Caruso, l’assessore ai Servizi sociali Paola Reguzzoni e il sindaco Emanuele Antonelli: «Il Comune ha investito con piacere 150mila euro per la ristrutturazione degli spazi – ha detto il sindaco – abbiamo ora in programma di installare telecamere e sistemi di chiamata d’emergenza per garantire la massima sicurezza a donne e operatrici».

Che cos’è E.VA Onlus

E.VA Onlus – Emergenza contro la Violenza è un’associazione nata nel 2011 su iniziativa del Comune di Busto Arsizio per offrire un sostegno concreto alle donne vittime di violenza.

Il centro mette a disposizione gratuitamente un’équipe multidisciplinare composta da psicologhe, avvocate, educatrici e assistenti sociali che garantiscono:

accoglienza telefonica h24;

colloqui di ascolto e supporto psicologico;

consulenza legale;

inserimento in strutture protette a recapito segreto;

orientamento al lavoro e al reinserimento sociale.

Oltre all’assistenza diretta, E.VA Onlus svolge attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione nelle scuole e sul territorio. Fa parte della rete nazionale collegata al numero antiviolenza 1522.