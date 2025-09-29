Spazi rinnovati alla primaria Foscolo di Varese grazie all’impegno di Comune e genitori

L’anno scolastico della scuola primaria Foscolo è iniziato con ambienti più luminosi e accoglienti, sia nelle aule sia in palestra, grazie a due interventi portati avanti in maniera parallela di Comune di Varese da un lato e Associazione genitori di Bosto dall’altro.

Galleria fotografica Sopralluogo agli spazi rinnovati della primaria Foscolo a Bosto 4 di 8

Durante l’estate mamme e papà hanno imbiancato e risistemato le aule per rendere gli ambienti più accoglienti e funzionali in tempo per il rientro a scuola dei bambini.

Poco distante gli operai incaricati dal Comune di Varese hanno rinnovato e riordinato i locali degli spogliatoi a servizio della palestra, utilizzata anche dalle società sportive nelle ore pomeridiane.

Nella mattinata di oggi gli spazi rinnovati della scuola primaria di Bosto sono stati oggetto di un sopralluogo congiunto cui hanno partecipato assieme alle insegnanti e ai genitori del direttivo dell’Associazione genitori, anche il sindaco Davide Galimberti, l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio e la preside Chiara Grazia Galazzetti.

«Queste iniziative dimostrano quanto la collaborazione tra famiglie e istituzioni possa fare la differenza», hanno sottolineato Galimberti e Dimaggio, evidenziando l’importanza di un ambiente scolastico curato per il benessere degli studenti.

La comunità e l’Amministrazione comunale si prendono cura della scuola storica di Bosto mostrando attenzione al benessere dei bambini di seconda, quarta e quinta che ogni giorno vivono gli spazi della Foscolo assieme alle insegnanti e al personale scolastico.