Spettacoli, cucina e stand al “Commercio in Fabbrica” nell’ex copertificio di Besozzo

Show cooking, visite guidate e dj set per accompagnare espositori e visitatori alla scoperta dei prodotti delle attività locali

Domenica 28 settembre l’ex copertificio Sonnino di Besozzo apre le porte per Commercio in Fabbrica, l’iniziativa organizzata dal Comune insieme al Distretto del Commercio del Medio Verbano, per dare a cittadini e visitatori l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro e i prodotti delle attività del territorio.

Una fiera tra stand, esibizioni e visite guidate

La manifestazione comincia alle 15:00 con l’arrivo delle Fiat 600 storiche del 1° Club Nazionale Fiat 600 di Besozzo. Subito dopo, comincia lo spettacolo di danza a cura dello studio Danza 360.

All’interno dell’ex fabbrica si possono visitare gli stand dei commercianti che hanno aderito. L’antico stabilimento si trasforma così in una vera e propria fiera, con un’offerta che spazia da moda e gioielli a servizi, ristorazione e prodotti artigianali.

Spettacolo di cucina e cena gourmet

Il pomeriggio di domenica è arricchito da uno show cooking: l’Osteria del Sass e l’Alambicco portano in scena le loro ricette per crepes e pizzoccheri, mentre la Pasticceria Aries porta il gelato. È prevista anche una visita guidata dello stabilimento, oggi di proprietà comunale.

La giornata si conclude con una cena gourmet, curata dall’Enoteca Bottazzi e dal ristorante Tugurio, che propongono un abbinamento curioso tra pizza e champagne. Alla sera di possono inoltre gustare i pizzoccheri preparati nel pomeriggio. La serata è accompagnata da dj set, cocktail e servizio bar. L’ingresso è gratuito.

I commercianti protagonisti

Tra i partecipanti figurano realtà come: Ages Trade, L’Alambicco, Besozzo Home, Naturalis Erboristeria, Soma gioielli, Il Faro Lounge, Aries Pasticceria, Danza 360, La Fioraia di Cocquio, Studio M foto e video, Santoro parrucchiere, Osteria del Sass, Porrini Moda e Casa, F&T servizi immobiliari, Levante Centro estetico, Moon Water, Teresita Intimo, BBC soluzioni energetiche, Bottazzi Enoteca, Brebbiatex, Moroni Garden, Tugurio Ristorante e altre realtà del territorio.

Un sostegno al commercio di vicinato

L’iniziativa si inserisce nelle attività promosse dal Distretto del Commercio del Medio Verbano, che riunisce i comuni di Besozzo, Gemonio, Cocquio Trevisago e Monvalle con la collaborazione di Confcommercio Ascom Varese.

«Questo evento – sottolinea l’assessore al Commercio di Besozzo Michele Bonati – vuole stimolare i commercianti a mettersi in mostra per crescere e contrastare la concorrenza della grande distribuzione e della rete. I servizi locali sono insostituibili e contribuiscono alla socialità del paese. Il Distretto ha proprio il compito di unire queste realtà e sostenerne lo sviluppo».

«I distretti del commercio – commenta il sindaco di Besozzo Gianluca Coghetto – sono uno strumento importante a metà tra il pubblico e il privato per sostenere i negozi di vicinato. Il Comune di Besozzo crede nel progetto e lo sostiene con l’obiettivo di unire le forze per affrontare un contesto in continua evoluzione. Vorremmo coinvolgere tutti i Comuni del territorio che hanno sottoscritto il progetto per potenziare il commercio nei nostri territori».