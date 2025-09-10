“Sport per tutti”: il 13 settembre Busto si trasforma in una palestra a cielo aperto

Torna, a grande richiesta, sabato 13 settembre dalle 15.00 alle 19.00, “Busto: Sport per tutti”, la manifestazione che porterà nelle vie e nelle piazze del centro decine di società, con atleti, allenatori, dirigenti che inviteranno a provare le varie discipline e daranno tutte le informazioni necessarie per orientarsi nella ricchissima offerta del mondo sportivo bustese.

Organizzata dall’ASSB, col supporto dell’amministrazione comunale e la collaborazione di Distretto del Commercio, Ascom, Comitato Commercianti Centro Cittadino, CONI, Istituti Scolastici Olga Fiorini e Marco Pantani, AGESP Energia, Paglini Store, Decathlon, e la partecipazione del Panathlon Club La Malpensa, l’iniziativa trasformerà il centro di Busto in una grande palestra a cielo aperto dove provare tutti gli sport che è possibile praticare in città: insomma un’opportunità per i più giovani e per le famiglie di conoscere da vicino e toccare con mano la qualità dello sport bustese, all’avvio della stagione sportiva.

Saranno una sessantina (tra cui alcune new entry) le società, tutte con sede a Busto, pronte a sfruttare l’occasione offerta dall’importante vetrina che metterà in evidenza anche il ruolo educativo e formativo che da sempre le società svolgono, anche in sinergia con gli istituti scolastici (per visionare la mappa CLICCA QUI). Presenti anche gli sport paralimpici, per una giornata di sport per tutti, nessuno escluso.

“Ho sempre visto questa manifestazione come un bellissimo momento di festa che ravviva il centro e porta beneficio alla città, perché offre una coreografia molto bella e dà a Busto l’immagine di una città viva e sportiva. Sport è salute e benessere: diamo quindi l’idea di una città che vuole stare bene grazie allo sport. E a Busto si possono praticare quasi tutti gli sport, dai più popolari a quelli meno diffusi: la varietà della proposta sarà un elemento importante della giornata” ha osservato il vicesindaco e assessore allo Sport Luca Folegani che ha presentato l’evento insieme alla presidente di ASSB Cinzia Ghisellini e a tutti i partner dell’evento.

L’inaugurazione della manifestazione sarà alle 14.30 in piazza san Giovanni.