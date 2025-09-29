Varese News

Scuola

Sport, profumi e giardinaggio: la Pedotti di Luvinate festeggia l’inizio dell’anno con la Festa dell’accoglienza

Alla primaria una serie di laboratori dedicati al benessere psicofisico dei bambini e alla relazione scuola-famiglia: movimento, emozioni, attività sensoriali e momenti di condivisione per rendere la scuola una "palestra di vita"

Festa dell'accoglienza 2025 - luvinate

Un’intera mattinata all’insegna del benessere, delle emozioni e della partecipazione collettiva. La Scuola Primaria Pedotti di Luvinate ha celebrato la tradizionale Festa dell’Accoglienza e di Inizio Anno nel corso dell’ultimo weekend di settembre per trasformare le mura della scuola in una vera e propria «palestra di vita», dove bambini, insegnanti e genitori hanno condiviso esperienze, emozioni e sorrisi.

Emozioni, movimento e natura: i laboratori del benessere

L’evento, che si è svolto nel fine settimana, rientra nel percorso educativo che la scuola dedica ai temi del benessere psicofisico e della crescita personale. I bambini sono stati i veri protagonisti di una serie di laboratori pensati per stimolare mente e corpo, rafforzare le relazioni e incoraggiare la consapevolezza di sé.

Nel laboratorio «Emozioni e Affettività», i più piccoli hanno potuto esplorare e dare voce a stati d’animo come gioia, timidezza e allegria, in uno spazio protetto e stimolante dove l’ascolto e l’espressione libera sono stati al centro delle attività. In palestra, il laboratorio di Psicomotricità ha permesso ai bambini di muoversi liberamente, dando sfogo all’energia accumulata e riscoprendo il piacere del gioco fisico.

Lo spazio dedicato a Yoga e Tai Chi ha offerto un primo approccio alla concentrazione, all’equilibrio e alla connessione con il proprio corpo, invitando i bambini a rallentare e ad ascoltarsi. Non sono mancate esperienze sensoriali e pratiche: nel laboratorio «Annusa e Scopri», i partecipanti hanno esplorato profumi e stimoli olfattivi, mentre nel portico scolastico si è svolta un’attività di giardinaggio che ha insegnato a prendersi cura di ciò che cresce, sviluppando senso di responsabilità e attenzione verso l’ambiente.

Festa dell'accoglienza 2025 - luvinate

Una comunità che cresce insieme

Il senso profondo dell’iniziativa è stato quello di rafforzare il legame tra scuola e famiglie. Mentre i bambini erano impegnati nei laboratori, i genitori hanno avuto l’occasione di ritrovarsi e condividere un momento conviviale tra l’aperitivo al Parco del Sorriso e il pranzo organizzato dall’Associazione Genitori della scuola.

Un’occasione per rinsaldare l’alleanza educativa tra scuola, famiglie e territorio, in una visione condivisa in cui l’apprendimento si costruisce anche attraverso le relazioni, l’ascolto e la partecipazione. Come sottolineato dal sindaco di Luvinate Alessandro Boriani «la partecipazione attiva dei genitori e il rafforzamento del legame con la scuola portano i bambini a ottenere migliori risultati e a mantenere un atteggiamento più positivo verso l’apprendimento».

Festa dell'accoglienza 2025 - luvinate

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.