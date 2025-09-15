Stefano Nazzi annuncia nuovi appuntamenti nei teatri per il 2026: il suo spettacolo Indagini Live torna l’anno prossimo, dopo lo straordinario successo delle tournée 2024 (con il caso del Circeo) e 2025 (con Il mostro di Firenze) che complessivamente hanno raccolto oltre 90mila presenze tra teatri e rassegne estive.

Un nuovo caso, non ancora svelato e già attesissimo, verrà raccontato sul palco dal giornalista e scrittore nelle venti date annunciate oggi. Si riparte da quella che ormai è la casa di INDAGINI LIVE, il TAM – Teatro Arcimboldi Milano il 19 e 20 febbraio 2026, per poi proseguire in tutta Italia – e con una prima assoluta fuori dal nostro Paese, a Londra – con un tour ricchissimo:

19 febbraio 2026 MILANO – Teatro Arcimboldi

20 febbraio 2026 MILANO – Teatro Arcimboldi

2 marzo 2026 TRIESTE – Politeama Rossetti

4 marzo 2026 BOLOGNA – Teatro EuropAuditorium

7 marzo 2026 BASSANO DEL GRAPPA – CMP Arena

9 marzo 2026 BRESCIA – Teatro Display

24 marzo 2026 LONDRA – Shepherd’s Bush Empire

13 aprile 2026 CREMONA – Teatro Ponchielli

14 aprile 2026 GENOVA – Politeama Genovese

17 aprile 2026 BARI – Teatro Palatour

19 aprile 2026 PESCARA – Teatro Massimo

20 aprile 2026 ANCONA – Teatro delle Muse

24 aprile 2025 ROMA – Teatro Conciliazione

28 aprile 2026 FIRENZE – Teatro Verdi

30 aprile 2026 NAPOLI – Teatro Bellini

2 maggio 2026 MONTECATINI – Teatro Verdi

4 maggio 2026 TORINO – Teatro Colosseo

8 maggio 2026 PIACENZA – Teatro Municipale

9 maggio 2026 LEGNANO – Teatro Galleria

11 maggio 2026 SANREMO – Teatro Ariston

I biglietti per le nuove date sono già disponibili in presale per gli abbonati de Il Post, l’apertura vendite generale sarà mercoledì 17 settembre alle 14.00.

Negli scorsi appuntamenti dal vivo l’accoglienza per INDAGINI LIVE è stata eccezionale, tra gli applausi scroscianti all’ingresso di Nazzi con l’ormai iconica intro del podcast e un’atmosfera da fiato sospeso durante la narrazione.

Lo stile narrativo di Nazzi è la sua impronta più riconoscibile: oggettività, approfondimento, nitore, ricerca per il racconto: le indagini – appunto – attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie e il racconto dei media.

Stefano Nazzi giornalista, si è sempre occupato di cronaca, seguendo i casi più conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l’attualità per «il Post». È ideatore e autore di Indagini, ai primi posti delle classifiche dei podcast, e di Altre indagini, sempre per «il Post». Da Mondadori ha pubblicato Il volto del male (2023), Canti di Guerra. Conflitti, vendette, amori nella Milano degli anni Settanta (2023) ed è da poco in libreria (9 settembre) il suo ultimo lavoro Predatori. I serial killer che hanno segnato l’America, sempre per i tipi di Mondadori.

Nell’estate 2025 è andato in onda in prima serata su Rai 3 Il caso, condotto da Stefano Nazzi e prodotto da Ballandi.