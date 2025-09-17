Varese News

“Stie ci ha abbandonati”, la protesta degli studenti di Busto Arsizio e Cassano Magnago

Ci scrive un genitore: "Dal riavvio dell’anno scolastico 2025/2026, la società di trasporti non sta garantendo la regolare presenza degli autobus previsti da tabella per il servizio scolastico con gravi disagi soprattutto per gli studenti del Tosi"

Gentile Redazione,
con la presente desidero portare all’attenzione della vostra testata una situazione che sta generando forti disagi a centinaia di studenti e famiglie nel territorio di Busto Arsizio e Cassano Magnago, in particolare presso il Liceo Scientifico Arturo Tosi.
Dal riavvio dell’anno scolastico 2025/2026, la società di trasporti STIE non sta garantendo la regolare presenza degli autobus previsti da tabella per il servizio scolastico, causando:
ritardi sistematici all’ingresso delle lezioni;
assenza totale di corse in alcune fasce orarie, soprattutto nel pomeriggio all’ora di uscita degli studenti;
sovraffollamento dei mezzi, con studenti impossibilitati a salire;
mancanza di comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda.

Questi disservizi, già segnalati dal sottoscritto, sembrano aggravarsi ulteriormente giorno dopo giorno, nonostante il Liceo Tosi conti oltre 2000 studenti, molti dei quali provenienti da comuni limitrofi e totalmente dipendenti dal trasporto pubblico.
Le risposte di STIE ai reclami, è totalmente assente, ai numeri preposti come servizio clienti non risponde mai nessuno, pertanto non abbiamo possibilità alcuna di avere chiarimenti. Questo lascia le famiglie in balia dell’incertezza e mina il diritto allo studio.

Chiediamo che la vostra redazione possa approfondire e dare visibilità a questa situazione, affinché STIE e le autorità competenti si assumano le proprie responsabilità e garantiscano un servizio pubblico adeguato, soprattutto in un contesto scolastico così delicato.
Ringraziandovi per l’attenzione e confidando nel vostro supporto informativo,
Cordiali saluti,

Lettera firmata

Pubblicato il 17 Settembre 2025
