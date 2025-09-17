Studenti e volontari di Cantello in campo con Legambiente per “Puliamo il Mondo”
Il 19 e 20 settembre due giornate dedicate alla pulizia degli spazi pubblici a Cantello nell’ambito della campagna nazionale promossa da Legambiente
Cantello partecipa anche quest’anno alla campagna “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa promossa da Legambiente che coinvolge cittadini, scuole e associazioni nella cura degli spazi pubblici. Due le giornate in programma, giovedì 19 e venerdì 20 settembre, con appuntamenti che vedranno protagonisti sia i volontari sia gli alunni delle scuole medie.
Venerdì 19 settembre: studenti in azione in via Varese
La prima giornata si svolgerà venerdì 19 settembre in via Varese (Valsorda), chiusa al traffico per permettere l’intervento in sicurezza. Il ritrovo è fissato per le 8.30 nel parcheggio dietro la zona industriale, dove i partecipanti troveranno guanti, sacchi, pettorine e tutto il necessario per l’attività.
Insieme ai cittadini ci saranno anche gli alunni delle classi seconde della scuola media, accompagnati dagli insegnanti. Prima dell’uscita, riceveranno un momento di approfondimento in aula a cura di Elisa Scancarello di Legambiente Varese, per comprendere meglio le dinamiche ambientali e il senso civico di questi gesti.
Dopo il lavoro di pulizia lungo la strada, la mattinata si concluderà intorno alle 11 con una merenda offerta ai ragazzi e la riapertura della via al traffico.
Sabato 20 settembre: pulizia diffusa e Dogana di Gaggiolo chiusa
Il secondo appuntamento sarà sabato 20 settembre, con un’organizzazione flessibile pensata per coinvolgere anche chi ha poco tempo. Il ritrovo sarà sempre alle 8.30, questa volta nel cortile delle scuole di via Medici, dove verrà distribuito il materiale necessario.
Da lì il gruppo si sposterà verso il piazzale della dogana di Gaggiolo, che sarà chiuso al traffico per permettere l’intervento. In alternativa, chi non potrà partecipare in gruppo potrà ritirare il kit e dedicarsi alla pulizia di un’area a scelta, comunicando poi via email o telefono dove verranno lasciati i sacchi raccolti.
Una modalità che permette la massima partecipazione, anche in modo autonomo, per contribuire a restituire decoro e attenzione al territorio.
